Раскрыты простые способы защитить желудок от патологий

Чем следует питаться и какие анализы укажут на проблемные области?

Какие способы позволят защитить ЖКТ и снизить риски заболеваний? Рекомендации специалистов собрало издание URA.RU.

Так, гастроэнтеролог-диетолог Светлана Вишнякова называет правильное питание самым важным фактором. В идеале необходимо полностью убрать спиртное из жизни или ограничить его потребление по-максимуму.

Алкогольные напитки весьма токсичны и оказывают негативное влияние на поджелудочную железу и печень. Это нередко может привести к гепатиту, циррозу и панкреатиту.

Следующий способ — питаться необходимо каждые три-четыре часа, чтобы избежать образования камней в желчном пузыре. В ежедневном рационе обязательно должны присутствовать пять порций овощей и фруктов.

Таким образом можно избежать запоров, геморроя и дивертикулезной болезни толстого кишечника. Необходимо также учитывать степень влияния стрессовых ситуаций на организм.

Так, лучше хорошо высыпаться, а после еды прогуляться на свежем воздухе. Не менее важно поддерживать нормальный вес и выделять время на физические упражнения.

Лишний вес увеличивает вероятность возникновения жирового гепатоза. Беда в том, что образующийся жир со временем заменяет естественные ткани печени и поджелудочной железы.

В качестве действенных профилактических мер против болезней ЖКТ немалое значение имеет диспансеризация в возрасте после 45 лет. Выявить симптомы патологии помогут следующие анализы:

Общий анализ крови;

Кал на скрытую кровь;

Колоноскопия для ранней диагностики и лечения новообразований кишечника (раз в пять лет).

Врачи также советуют не сторониться вакцинации — в частности, полезной будет прививка от гепатита В. Кроме того, необходимо пользоваться барьерной контрацепцией.

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