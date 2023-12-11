Как помочь желудку пережить новогодние праздники: советы медиков

Новый год уже совсем близко, и на повестке дня едва ли не самый важный вопрос — меню праздничного стола. И какой бы вариант празднования вы не выбрали — дома в теплом семейном кругу или в ресторане с шумной компанией друзей — от национальных традиций никуда не деться, и вас ждет обильная трапеза, манящая разнообразными яствами.

«Да и к чему себя ограничивать в такой праздник?» — думаем мы. Вот так и получается, что только попробовав понемногу всего, чем богат новогодний стол, и приправив это алкогольными напитками (какой же Новый год без шампанского?), вы чувствуете себя совсем в «непраздничном» состоянии — начинает беспокоить тяжесть, вздутие, и боль в животе. Что же делать? Можно, конечно, окончательно испортить себе праздник бесполезными муками совести, раздавая направо и налево обещания в стиле «больше никогда» — все это в данный момент никак не поможет улучшить самочувствие и повысить настроение. Но есть и другой вариант.

Что делать, если заболел живот перед застольем

Чаще всего живот начинает болеть из-за нарушений диеты и переедании. Чтобы унять боль, не обязательно бежать в аптеку. Помогут справиться с недугом продукты, которые наверняка есть в каждом доме.

Пищевая сода. Разведите столовую ложку соды в стакане теплой кипяченой воды и выпейте. В желудке восстановится нормальный кислотно-щелочной баланс и неприятные ощущения исчезнут.

Яблоко. Чтобы избавиться от боли, попробуйте съесть яблоко. В нем много клетчатки, которая способствует лучшему пищеварению.

Черный перец в горошке. Неизвестно почему, но проглоченные 2-3 горошины перца практически сразу избавляют человека от боли.

Вода. Нередко причиной неприятных симптомов становится элементарное обезвоживание организма. Поэтому, чтобы устранить боль, бывает достаточно выпить стакан теплой воды.

Имбирь. Сначала корень имбиря следует очистить и натереть на мелкой терке. Полученную смесь смешать с ложкой меда и небольшим количеством лимонного сока. «Лекарство» принимать по одной столовой ложке, пишет портал «Кубанские новости».

Яблочный уксус. Чайная ложка средства, размешанная в стакане теплой воды, способна сотворить чудо — уменьшить боль в животе.

Листья мяты. Справочники народной медицины рекомендуют в случае возникновения боли пожевать листья перечной мяты.

Ромашка. Чай из засушенных цветков ромашки обладает не только противовоспалительным эффектом, но и уменьшает боль в желудке.

Пережаренный тост. Обугленный тост на организм человека будет оказывать ровно такое же действие, как таблетки черного активированного угля.

Йогурт. Врачи утверждают, что баночка этого продукта способна быстро обволакивать стенки желудка и уменьшать неприятные ощущения во время изжоги.