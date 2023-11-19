Умер известный индийский режиссер Санджай Гадхви

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 66 0

Деятель кино скончался за три дня до дня рождения.

Умер известный индийский режиссер Санджай Гадхви

Фото: Getty Images / Prodip Guha

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Известный индийский актер и режиссер Санджай Гадхви умер 19 ноября. Ему было 56 лет. Об этом сообщает The Indian Express.

Смерть деятеля кино подтвердил его коллега Бони Капур. По его словам, причиной ухода из жизни Гадхви стал сердечный приступ. 22 ноября 2023 года звезде индийской киноиндустрии должно было исполниться 57 лет.

Режиссер Гадхви прославился такими фильмами, как «Байкеры» и «Байкеры — 2», «Похищение» и «Любовь Аджаба Газабба». Его последней работой стал фильм «Операция Париндей», в котором главную роль сыграл популярный индийский актер Амит Садх.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не стало звезды индийского кино Чандры Мохана.

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