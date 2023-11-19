Экс-супруга Кэти Перри допросила полиция из-за обвинений в сексуальном насилии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Как минимум четыре женщины обвинили Рассела Брэнда в изнасилованиях и домогательствах. Чем закончатся разбирательства?

Экс-супруга Кэти Перри допросила полиция из-за обвинений в сексуальном насилии

Фото: www.globallookpress.com / l94

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Бывшего мужа американской певицы Кэти Перри — британского актера и комика Рассела Брэнда — допросила полиция. Его обвиняют в совершении действий сексуального характера. Об этом сообщило издание The Times.

«Рассел Брэнд был допрошен детективами столичной полиции в связи с предполагаемыми сексуальными преступлениями, совершенными в прошлом», — говорится в публикации.

Заявления об изнасилованиях и домогательствах подали четыре женщины. По их утверждениям, в период с 2006 по 2013 года Брэнд совершал непристойные действия в их сторону.

Сам актер с обвинениями не соглашается. Также распространились слухи, что в 2005 году он лечился от сексуальной зависимости в одной из клиник в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что рок-музыканта Мэрилина Мэнсона оштрафовали за издевательство над женщиной-оператором. Он должен был лично явиться в суд.

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