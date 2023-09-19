Мэрилина Мэнсона оштрафовали за издевательства над женщиной-оператором

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 15 0

BBC: музыкант Мэрилин Мэнсон заплатит штраф за высмаркивание в оператора

Мэрилина Мэнсона оштрафовали за издевательства над женщиной-оператором

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

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Суд в Нью-Гэмпшире приговорил эпатажного рокера к 20 часам общественных работ.

Рок-музыкант Брайан Уорнер, выступающий на сцене под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, должен был лично явиться в суд в понедельник 18 сентября. Об этом сообщает BBC.

Причиной разбирательства стал вопиющий поступок 2019 года и без того скандального Мэнсона, который пострадавшая от произвола певца женщина назвала «самым отвратительным поступком». Несколько лет назад рок-музыкант, по словам очевидцев, плюнул на оператора Сьюзан Фонтейн во время съемок его выступления в Нью-Гэмпшире в Гилфорде.

По словам полицейского, расследовавшего инцидент, Мэрилин также прижимался лицом к камере, а затем, встав на колени и положив руку на одну ноздрю, сделал соответствующий жест. В отчете следователя сообщается, как Мэнсон «смеется и указывает на Фонтейн, в тот момент, когда она уходит».

В заявлении, зачитанном Сьюзан в суде, оператор заявила, что ее еще никогда никто так не унижал.

«Плюнуть на меня и высморкаться на меня было самым отвратительным поступком, который когда-либо делал человек», — заявила Фонтейн.

Исполнителю были предъявлены обвинения по двум пунктам. Второе обвинение — в том, что рокер в оператора еще и плюнул, было снято. Так что сумма штрафа с 1600 долларов уменьшилась до 1400. Также знаменитость заставили выполнять общественные работы, делать это Мэнсон будет в Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лже-бывшая Мэрилина Мэнсона созналась, что ложно обвинила рок-звезду в изнасиловании.

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Мэрилина Мэнсона оштрафовали за издевательства над женщиной-оператором

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