Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

У разных людей певец вызывает абсолютно противоречивые чувства. Но всегда выходит победителем.

SHAMAN распилили циркулярной пилой прямо на глазах зрителей. Все произошло на сцене Ледового Дворца на XI церемонии вручения Народной Премии «Звезды Дорожного радио».

Металлические наручники с крепким замком, небольшой деревянный ящик треугольной формы, циркулярная пила — отличный набор, чтобы расправиться со своим притеснителем. Этот ужасающий комплект подготовили известные Братья Сафроновы, а в качестве своей жертвы выбрали артиста SHAMAN. И это неудивительно, ведь у совершенно разных людей певец вызывает абсолютно противоречивые чувства: поклонницы любят своего кумира настолько, что даже теряют сознание, находясь рядом с ним, а злопыхатели, наоборот, детально рассматривают SHAMAN, выискивая в нем недостатки и пытаясь поранить певца своими колкостями.

И наконец-таки момент истины настал. SHAMAN, прикованный к ящику наручниками, садится в коробку. Судорожными движениями артист хочет освободиться из цепей, но не тут-то было: обратной дороги нет. Один из Братьев Сафроновых дает команду на начало «операции»: циркулярная пила не знает пощады, и плохо будет всем, кто встанет на пути ее острого лезвия. И вот, казалось бы, с певцом все покончено, но фокусники, открыв ящик, понимают, что артиста след простыл. Под громкие овации и аплодисменты несгибаемый SHAMAN во всей своей красе появился уже в зрительном зале — целый и невредимый, продолжив номер исполнением уже нетленного хита «Я русский»!

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN возложил цветы к памятнику Александру Невскому в Липецке.