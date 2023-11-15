«Не в силе Бог, а в правде»: SНАМАN возложил цветы к памятнику Александру Невскому в Липецке

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 104 0

SНАМАN возложил цветы к памятнику Александру Невскому в Липецке

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Что особенного в этом монументе и почему он так важен для страны и самого исполнителя?

Автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в рамках своего грандиозного тура «Я русский» возложил цветы к памятнику Александру Невскому в Липецке. И это не просто красивый жест — 14 ноября исполнилось 760 лет со дня смерти великого полководца, и на монументе есть цитата из песни артиста «Встанем». Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

«14 ноября исполнилось 760 лет со дня смерти Александра Невского. На протяжение восьми веков Святой благоверный князь является главным символом для всех защитников русской земли. Два месяца назад в Липецке был установлен этот новый и красивый памятник, на постаменте которого высечены слова из песни „Встанем“», — сказал SHAMAN.

По словам исполнителя, строки попали на памятник Невскому, потому что продолжают известную фразу полководца. Согласно повести о житии святого князя Александра Невского, собирая свою дружину, он сказал: «Не в силе Бог, а в правде». В песне SHAMAN эта фраза продолжается словами: «И правда — за нами».

Заместители атамана Липецкого Городского Казачьего Общества подарили исполнителю нож, также он подписал флаг и гитару. Гитара отправится в один из казачьих полков в зону СВО, знамя также отправится на фронт, где соберет подписи казаков и будет храниться в Доме культуры «Матыра», как реликвия и память о подвиге российских солдат.

Памятник Александру Невскому с цитатой из хита «Встанем» открыли в Липецке 12 сентября. Спереди на нем выгравированы слова: «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца», а сзади — фраза самого Невского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN исполнил мечту незрячего пятилетнего мальчика, спев с ним дуэтом в Кремле.

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«Не в силе Бог, а в правде»: SНАМАN возложил цветы к памятнику Александру Невскому в Липецке

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