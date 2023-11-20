Метод 365: как сбалансировать духовное и физическое

Реально ли достичь столь неуловимое внутреннее равновесие?

Взаимосвязь между ментальной, эмоциональной и телесной составляющими нашей жизни давно научно доказана. Как от заботы об организме зависит самочувствие человека, а также как обеспечивать баланс всех сфер изданию dni.ru рассказала терапевт, эксперт по воспитанию и развитию детей Камила Исаева.

Связь между здоровым телом и здоровым духом

Психические проблемы, депрессия, частое плохое настроение способны ухудшить иммунитет. При этом он, в свою очередь, может привести к паническим состояниям и понижению эмоционального фона.

Аналогичная двусторонняя взаимосвязь существует между состоянием ЖКТ и психическими ощущениями, сердечно-сосудистыми болезнями и гневом, работой эндокринной системы и регулярным стрессом. По мнению специалиста, находиться в балансе и гармонии, несмотря на все сложности, а также правильно заботиться о своем теле и разуме не так трудно, как кажется.

Физическая активность

С помощью упражнений можно снять стресс — это позволяет снизить нагрузку на сердце и иммунную систему. Зарядка также благотворно влияет на связь между разумом и телом, при физических нагрузках обеспечивается ясность ума.

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым нужно уделять 150-300 минут в неделю аэробной активности умеренной интенсивности. В это понятие входят бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде, игра в баскетбол, танцы, плавание.

Правильное питание

От питания, безусловно, сильно зависит как физическое, так и ментальное здоровье. Большинству людей известно, что сбалансированное питание, каждодневное употребление установленной нормы воды очень важны для организма.

Однако, как отмечает врач, порой можно разрешить себе что-то вкусное, чего требует организм. Это поднимет настроение и наделит мотивацией для поддержания физического и психического равновесия.

Сон

Без полноценного сна невозможно говорить о физическом и психическом балансе. Если не получается высыпаться ночью, как объяснила специалист, нужно стараться «добирать» отдых дневным сном хотя бы в течение получаса.

Хобби

Увлечения способны отвлечь от рутинных забот. Благодаря любимому занятию можно поддерживать активность своего тела и ума.

В числе популярных хобби — фитнес, чтение, изучение языков, разные виды творчества, прогулки, плавание, пение и другие.

Постановка целей

Составление планов на будущее, определение целей и ежедневные шаги по их достижению помогают добиться баланса между телом и разумом, дарят хорошее настроение и мотивируют человека.

При этом очень важно не бросать при первых же неудачах, а обратиться за помощью к профессионалам, например, получить консультацию, чтобы узнать, как действовать дальше.

Позитивный настрой

Очень важно не плодить в голове плохие мысли. Проблемы есть у каждого, никто от них не застрахован, это часть нашей жизни. Не нужно ждать лучших времен и перемен — следует стараться проживать свою жизнь максимально комфортно и радостно для себя.

Кроме того, людям важно помнить, что проблемы решаемы. Если вам кажется, что вы не справляетесь с трудностями самостоятельно, не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой к близким, семье, друзьям или психологу.

Метод достижения сердечной когерентности «365»

Частота сердечных сокращений напрямую оказывает влияние на психическое состояние, и наоборот. Данную взаимосвязь между сердцем и мозгом можно использовать, чтобы всегда держать себя в балансе.

Это хороший инструмент, в котором применяются специальные дыхательные упражнения. Как посоветовала Исаева, нужно делать спокойные вдохи и выдохи: вдох в течение пяти секунд, выдох — пять секунд, и так по кругу.

Следует выполнять в день три таких подхода по пять минут в любом положении, но не лежа. Полезную технику легко совмещать с повседневными делами и пользоваться ею при стрессовых ситуациях.

Ранее 5-tv.ru писал, как вернуть счастье в жизнь.