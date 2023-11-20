Режиссер Лакисов о феномене Митты: «Точно нужно поучиться»

90-летний народный артист РФ много лет передавал опыт более молодому поколению. Теперь ученики и последователи Митты желают ему скорейшей выписки из больницы.

Российский режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов раскрыл главный секрет творческого феномена Александра Митты, а заодно объяснил, в чем на самом деле кроется талант 90-летнего народного артиста РФ.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru деятель культуры рассказал, что лично учился по заветам гениального режиссера и постановщика. Чтение книг и личное общение с Александром Миттой помогло Лакисову постичь азы профессии, а заодно прокачать свои навыки. По словам режиссера, именно Митта на сегодняшний день считается одним из самых сильных теоретиков и наставников в сфере кинематографа.

«У нас очень серьезная школа теоретиков вроде Митты. Я сам учился по его книгам. Каждый раз, прочитывая его книгу, ты думаешь, что теперь ты научился, теперь ты точно знаешь, как. Начинаешь делать, понимаешь, что ничего не знаешь, снова читаешь», — вспоминал Виктор Лакисов годы обучения.

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По словам Лакисова, свои впечатления о мастере он сумел укрепить после того, как встретился с Миттой лично. Безграничная фантазия помогает режиссеру и постановщику воплощать в жизнь те миры, которыми впоследствии восхищается зритель.

«Я с ним не работал, но мы встречались, общались. У него в разработке был анимационный фильм, который не сложился, по мотивам „Руслана и Людмилы“. Мы общались с ним, было очень интересно узнать, как он видит, как он придумывает. Он из тех людей, кто обладает богатейшим воображением и фантазией, все придумает у себя в голове и заранее. Он отличный педагог, у которого точно нужно поучиться», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал о госпитализации Александра Митты. Преподаватель и режиссер угодил в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии.