«Я одержима»: поклонники Волочковой забили тревогу из-за ее чрезмерной худобы

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 11 0

Поклонники Волочковой забили тревогу из-за ее чрезмерной худобы

«Я одержима»: поклонники Волочковой забили тревогу из-за ее чрезмерной худобы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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По словам балерины, она практически ничего не ест.

Балерина Анастасия Волочкова сделала в блоге заявление о похудении, прикрепив фото в купальнике. В ответ на звезду посыпалась гигантская волна критики от подписчиков. Некоторые заподозрили у нее расстройство пищевого поведения (РПП).

«С невероятной физической нагрузкой в подготовке к премьере нового шоу и практически отсутствием еды я еще похудела. Но силы вроде есть, потому что я одержима творчеством», — подписала пост знаменитость.

Публикация собрала сотни комментариев различного содержания. В большинстве из них люди выразили негодование тем, как сегодня выглядит звезда русского балета. Как передает портал 7Дней.ru, многие искренне не понимают, как артистка еще выступает, где находит силы. По мнению некоторых, Волочкова заменяет еду алкоголем.

«Настя, ну вы же не 15-летняя девочка с РПП в активной фазе, когда гордиться сброшенными килограммами, это так глупо выглядит»; «Почему всегда почти голая, скучно, худоба не есть красиво, особенно в данном случае», «Ноги худые, а плечи и руки огромные», — написали интернет-пользователи.

Впрочем, немало и тех, кто защитил Волочкову, сказав, что в 47 лет так выглядеть — это настоящий подвиг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова оголила тело ради моментального загара.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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