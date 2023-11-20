Самая длинная в году: ученый объяснил необычность грядущих магнитных бурь

Самая длинная череда магнитных бурь обрушится на Землю с 20 по 25 ноября.

Наступившая неделя выдастся очень необычной с точки зрения геомагнитной активности. По прогнозу ученых РАН, практически ежедневно магнитосфера Земли будет «возбуждена», а четыре дня на неделе будут наблюдаться магнитные бури уровня G1. Так, будет неспокойно 20, 22, 24 и 25 ноября.

Известно, что уровень G1 — самый низкий. Но пугает то, что бури продлятся так долго. Такое явление бывает редко. Опасно ли это? Издание aif.ru выяснило ответ на вопрос у главного научного сотрудника Института космических исследований РАН, доктора физико-математических наук Сергея Богачева.

Причина самой длительной магнитной бури

Как объяснил Богачев, высокая вероятность бурь на текущей неделе связана не со вспышками, а с солнечным ветром. Земля входит в зону быстрого ветра и будет находиться в ней почти всю неделю. Сильных бурь это не вызовет, но магнитное поле потеряет стабильность на длительный срок, вероятно, вплоть до выходных.

Является ли аномальным это природное явление

«Земля пройдет через самую длительную в этом году серию геомагнитных возмущений. Будет ли это событие аномальным, станет понятно только в конце недели. Пока прогноз сформирован на необычно продолжительную, но все же слабую серию бурь», — сообщил физик.

Он добавил, что сам поток солнечного ветра, предварительно, является самым мощным в 2023 году. Возможно, будут неожиданности касаемо силы бурь. Не стоит исключать повторные полярные сияния. Ученый рекомендовал в эти дни поглядывать на ночное небо.

Какие меры предпринять метеочувствительным людям

Людям, чье самочувствие в дни магнитных бурь ухудшается, рекомендовали побольше отдыхать, высыпаться, увеличить употребление воды. При этом специалист подчеркнул, что в больших городах люди и так постоянно находятся в условиях довольно сильного электромагнитного фона. С учетом данного факта грядущие бури не доставят особых хлопот метеочувствительному населению.

«Выход же бурь на высокие индексы по текущему прогнозу все же маловероятен. Мы оцениваем эту вероятность менее пяти процентов», — подытожил собеседник.

Ранее 5-tv.ru писал, от чего стоит отказаться в дни магнитной бури.