Не только от кофе: от чего стоит отказаться в дни магнитной бури

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 29 0

Врач Тяжельников: в дни магнитной бури метеозависимым нужно отказаться от кофе

Не только от кофе: от чего стоит отказаться в дни магнитной бури

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Многие люди во время такого природного явления ощущают головную боль и перепады настроения. Как пережить этот период?

Метеозависимым людям следует идти на некоторые ограничения во время магнитных бурь. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист рекомендует в период магнитной бури отказаться от кофе, мучного и спорта. А смягчить ее воздействия поможет сбалансированное питание. Также стоит добавить в рацион побольше овощей, зелени и фруктов, пишет агентство РИА Новости.

Магнитные бури: что это такое и как они влияют на человека

Для поддержки нормальной циркуляции крови Тяжельников советует пить больше воды, а крепкий кофе — заменить на травяной чай. Также он рекомендует не попадать в стрессовые ситуации и не употреблять спиртное.

К слову, ближайшая магнитная буря ожидается 22 ноября. Она будет носить уровень G1 (слабая). Магнитные бури следует ожидать 24 и 25 ноября. А 23 числа магнитосфера будет возбужденной, но значения бури не достигнет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому нужно быть особенно осторожными при магнитной буре.

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