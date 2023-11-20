Около 20 человек госпитализированы в Астрахани из-за отравления метадоном

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 20 0

Минздрав Астрахани: 19 человек госпитализированы с отравлением метадоном

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; Telegram / Астраханская полиция; 5-tv.ru

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Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По меньшей мере 19 человек госпитализировали с отравлением метадоном в Астрахани. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве уточнили, что состояние шести из пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным Telegram-канала «112», было госпитализировано 24 человека. И большая часть отравившихся синтетическим препаратом — это молодые парни и девушки. По предварительным данным, все они употребили запрещенное вещество из одной партии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Кроме того, в МВД по Астраханской области сообщили, что уже задержаны трое подозреваемых. Все они иностранцы. Были задержаны правоохранителями в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань.

«Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов.

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