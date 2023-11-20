Российские аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

РБК: аптеки в России начали отказываться от продажи психотропных препаратов

Российские аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Торговля такими лекарствами — огромная проблема для сетей из-за непосильных штрафов за нарушения.

Российские аптеки постепенно исключают из своего ассортимента сильнодействующие психотропные препараты. На дефицит таких лекарств и причины их исчезновения обратило внимание издание РБК.

В материале указано, что главные причины отказа от торговли психотропными препаратами — строгий контроль и регулируемые цены. Также аптекам необходимо иметь соответствующие разрешения для возможности торговли психотропами и их прекурсорами, а также средствами, содержащими наркотики. За нарушения правил торговли такими веществами предусмотрены штрафы размером до 200 тысяч рублей.

Авторы со ссылкой на данные программы «Честный знак» пишут, что 17 ноября один из препаратов против эпилепсии был доступен для покупки в 56 аптеках по всей стране. В столице же препарат можно было приобрести лишь в двух торговых точках.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта.

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