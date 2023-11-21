Виктория Боня честно рассказала о предательстве: «Все мы через это проходим»

Знаменитость уверена, что только в прощении и любви заключается главный урок жизни.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Виктория Боня обсудила тему предательства с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала Константина Богомолова и Евгении Громовой «Кеша должен умереть». В фильме четыре обманутые женщины решают отомстить мужчине, водившему их за нос. Но обида и месть, если это не сюжет кино, а реальная жизнь, может сыграть злую шутку, уверена Боня. И так как каждый человек, по ее мнению, переживал предательство, каждый должен научиться прощать и жить дальше.

«Это тот самый опыт, который позволяет нам узнать себя лучше, узнать мир лучше. И здесь идет проверка. Либо твоя жизнь идет под откос, либо ты идешь в гору. Если ты не выбираешь отпустить, простить, понять человека, почему он тебя предал, и ты уходишь в злость, в обиду, в „мир несправедлив“ — все, твоя жизнь заканчивается», — отметила звезда.

Разъедаемые болью люди, если не могут простить, нередко спиваются, увлекаются наркотиками и даже сводят счеты с жизнью. Боня уверена, что это не выход, потому что в следующей жизни придется снова проходить эту проверку. Так что лучше прямо сейчас справиться с обидой и усвоить урок. Этому селебрити учит и дочь Анджелину — напоминает, что каждый может стать жертвой предателя, но это необходимо преодолевать. Если научишься, боль никогда не вернется в твою жизнь.

«Каждое из таких переживаний это наши учителя. Думаете, меня не предавали? Я думаю, вас тоже предавали. И думайте от меня мужчины не уходили? И я уходила, и было больно. Все мы через это проходим. Но самое главное — оглянувшись назад, очень классно видеть, что ты все-таки имеешь любовь в сердце к этому человеку. Если даже он предал ты его, отпустил, простил. Жизнь тебе это дала не просто так, тебя ждет самое лучшее впереди», — добавила Боня.

Как заметила блогер, не каждый может понять и принять необходимость прощения. Многие зацикливаются на мрачном настоящем и не думают о будущем, живут в своей боли. Виктории кажется, что иногда людям просто нравится страдать, сильные эмоции заставляют их чувствовать себя живыми. Но если человек найдет повод жить без страданий, в счастье, весь мир вокруг него изменится.

Теории Бони о прощении и вселенской гармонии, впрочем, периодически дают трещину. Особенно при столкновении с агрессией со стороны бывших коллег по «Дома-2». Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер ответила на едкий комментарий Ксении Бородиной относительно ее лица после пластики.