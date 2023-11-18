Ксения Бородина публично посмеялась над новым лицом бывшей приятельницы.

Телеведущая Виктория Боня перенесла пластическую операцию, после чего подверглась сильному осуждению. От одних звезда получает комплименты, от других — критику и возмущения. Давний враг блогера Ксения Бородина не оставила без внимания перемены во внешности Бони и публично подколола ее.

«Ей надо было надеть намордник», — сказала ведущая известного телепроекта на одном из светских мероприятий.

Виктория не стала терпеть хамство в свой адрес и в своем микроблоге написала ответную речь.

«Пожалуй, только ленивый не „наступил“ на мое лицо в последнее время. Ничего. Танцуй на костях, пока я на реабилитации, ведь это твой самый счастливый момент в жизни. Ты так долго его ждала. Кстати, я считаю, такое пристальное внимание фанатизмом», — сняла сториз знаменитость.

Стоит добавить, что после такого высказывания многие интернет-пользователи обвинили Бородину в зависти и злости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Моряк словесно разнесла «новое лицо» Виктории Бони.