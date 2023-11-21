По примеру Финляндии: Эстония не пропустила в страну беженцев через границу с РФ

Неужели Таллин как и Хельсинки начнет закрывать КПП?

На российско-эстонской границе «развернули» группу мигрантов из Сирии и Египта, которые хотели попросить политического убежища в Европе. Теперь они планируют отправиться в Карелию, чтобы попытаться пересечь уже финскую границу, на одном из КПП, который еще не закрыли. Но и там шансы невелики. Сотрудники финской погранслужбы начали строить там временные заграждения.

«Я просил у эстонцев убежище, но мне ответили нет, возвращайся назад. Я объяснил, что в моей стране опасно, но меня отправили назад, на российскую территорию. Русские помогли — дали еду, воду», — рассказывает беженец.

Тем временем официальный Хельсинки всерьез думает о полном перекрытии границы с Россией. То есть блокировать оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта. Если такое решение будет принято, КПП закроются уже в ближайшие часы.

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