Следом за Финляндией: Латвия направила военных к границе с Россией

Delfi: Латвия использует военных для строительства укреплений на границе с РФ
Фото: VALDA KALNINA / ТАСС
Что планирует делать Рига?
Бойцы Национальных вооруженных сил Латвии будут привлечены к строительству укреплений на границе с РФ. Об этом пишет Delfi со ссылкой на МВД республики.
В ведомстве рассказали, что военнослужащие займутся возведением охранных сооружений. Их помощь пограничникам ускорит темпы строительства. Уточняется, что речь идет о возведении двух секций укреплений на госгранице.
К границе с РФ ранее прибыли финские военные. Для российской стороны угроз не наблюдается, как сообщил 5-tv.ru источник в штабе ЗВО Минобороны. Собеседник отметил, что это небольшие подразделения, состоящие из военных инженеров, и перед ними стоит задача построить дополнительные заграждения на стороне Финляндии.
Начальник контрольно-пропускного пункта «Вартиус» Йоуко Киннунен ранее также подтвердил, что представители Сил обороны страны окажут помощь пограничникам, которые возводят «временные барьеры».
Финляндия 18 ноября закрыла четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. Позже Хельсинки начал приостанавливать работу еще одного, пятого, пункта из-за «перегруза». А затем появилась информация о полном закрытии границы в ночь на среду, 22 ноября.
Ранее 5-tv.ru писал, что МИД и Кремль оценили перспективы полного закрытия границы с Финляндией.
Читайте также
79%
-0.62 96.66
-0.11
Нашли ошибку?