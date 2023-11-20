Следом за Финляндией: Латвия направила военных к границе с Россией

Что планирует делать Рига?

Бойцы Национальных вооруженных сил Латвии будут привлечены к строительству укреплений на границе с РФ. Об этом пишет Delfi со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие займутся возведением охранных сооружений. Их помощь пограничникам ускорит темпы строительства. Уточняется, что речь идет о возведении двух секций укреплений на госгранице.

К границе с РФ ранее прибыли финские военные. Для российской стороны угроз не наблюдается, как сообщил 5-tv.ru источник в штабе ЗВО Минобороны. Собеседник отметил, что это небольшие подразделения, состоящие из военных инженеров, и перед ними стоит задача построить дополнительные заграждения на стороне Финляндии.

Начальник контрольно-пропускного пункта «Вартиус» Йоуко Киннунен ранее также подтвердил, что представители Сил обороны страны окажут помощь пограничникам, которые возводят «временные барьеры».

Финляндия 18 ноября закрыла четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. Позже Хельсинки начал приостанавливать работу еще одного, пятого, пункта из-за «перегруза». А затем появилась информация о полном закрытии границы в ночь на среду, 22 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД и Кремль оценили перспективы полного закрытия границы с Финляндией.