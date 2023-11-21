Россиян ожидает повышение пенсий: кого это затронет

Рассчитывать на дополнительные выплаты смогут сразу несколько категорий возрастных граждан страны. Кому повезет на этот раз?

Повышение суммы декабрьских пенсий затронет нескольких групп пенсионеров. При этом часть из них смогут рассчитывать и на досрочные выплаты в январе. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, в этот раз на рост тела выплат смогут рассчитывать ранее работавшие пенсионеры, если они официально уволились в сентябре текущего года. Кроме прочего, прибавку получат те, кто отметил в 2023 году 80-летний юбилей. У этих граждан рост пенсии происходит каждые тридцать дней.

«При размере пенсии в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно», — объяснил он.

Для работающих пенсионеров вопрос индексации выплат пока не рассматривается.

Чуть раньше с 1 октября 2023 года в России повысили размер военной пенсии: рост ставки составил 10,5% и стал едва ли не самым большим за последнее время. Теперь тело выплат достигнет 40 тысяч рублей в месяц. С 1 января 2024 года на повышение уже смогут рассчитывать все категории неработающих пенсионеров.

До этого 5-tv.ru писал, кому из россиян «не светит» прибавка к пенсии с 1 октября.