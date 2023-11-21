Блокирует поток йода: какая вредная привычка приводит к проблемам с щитовидкой

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Евгения Романова
Евгения Романова 121 0

Эндокринолог Михалева: курение наносит серьезный вред щитовидной железе

Блокирует поток йода: какая вредная привычка приводит к проблемам с щитовидкой

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Как табак влияет на здоровье? И почему в зоне риска люди с дефицитом йода?

Такая вредная привычка, как курение, может нанести серьезный вред щитовидной железе. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Газетой.ru».

«Эндемический зоб в первую очередь связан с дефицитом йода, но у курящих людей сочетание курения и дефицита йода приводит к многократному увеличению риска заболевания. Это связано с тем, что табак содержит зобогенные вещества, которые блокируют поступление йода в щитовидную железу», — сказала она.

Вместе с тем диффузный токсический зоб и эндокринная офтальмопатия являются аутоиммунными заболеваниями, которые развиваются у генетически предрасположенных лиц. Курение же их провоцирует.

Также Михалева объяснила, что из-за неконтролируемого приема биологически активных добавок могут начать быстро разрушаться клетки щитовидки. Безопасной дозой йода называется не более 500 микрограмм в сутки. Однако состав БАДов с большим количеством йода почти никто не проверяет, хотя это опасно развитием аутоиммунного тиреоидита, болезни Грейвса у лиц с генетической предрасположенностью, а также деструктивного тиреоидита, предупредила врач.

А еще опасно для работы щитовидки употреблять продукты из сои. Бобы из нее содержат изофлавоноиды, которые тормозят активность фермента пероксидазы, а он нужен для образования гормонов в клетках. В зоне риска люди с дефицитом йода, поскольку у них увеличивается щитовидка и могут образовываться узлы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эндокринолог Казачкова назвала лень и апатию симптомами гипотиреоза и анемии.

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