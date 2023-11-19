Не порок, а опасный симптом: о каких болезнях может говорить непобедимая лень

Не спешите называть себя или близкого человека бездельником. Причина может крыться совершенно в другом.

Неспособность встать с дивана, выполнить работу, навести порядок в доме или хотя бы привести в порядок себя — не всегда лень. Все это может означать, что человек болен, причем серьезно, и последствия будут серьезными, если не начать лечение вовремя. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. Она отметила, что нежелание что-то делать, упадок сил и апатия говорят о наличии хронических и вирусных недугов или необходимости пересмотреть отношение к образу жизни.

«Надо спросить, высыпается ли человек, нормальный ли у него режим дня и ночи. Мы существа, которые взаимодействуют с планетой, и по ночам мы должны спать по шесть-восемь часов. Затем мы должны спросить, что человек ест. Если он плохо питается, если в его рационе преобладают быстрые углеводы (сладкое, булки) — то, что быстро „сжигается“, значит, у него нет энергии, он не обеспечивает свою жизнедеятельность», — заявила Казачкова.

Помимо проблем, связанных с режимом сна и питания, лень может указывать на патологические состояния, такие как гипотиреоз или анемия. Это — прямой путь на прием к эндокринологу и повод проверить функциональность работоспособность щитовидной железы. По словам доктора, стандартным назначением станет анализ на Тиреотропный гормон (ТТГ) — основной регулятор функций железы. Он вырабатывается в гипофизе и отвечает за «подзарядку» организма, его энергичность. Если гормона ТТГ недостаточно, развивается гипотиреоз.

Анемия — это снижение уровня гемоглобина и/или количества эритроцитов в крови, которое приводит к кислородному голоданию тканей. Открытая анемия или латентный железодефицит лишает человека сил и воли, всякого желания действовать. Это потеря аппетита, плаксивость, трудности при наборе веса, ослабление иммунитета. Сложнейшие осложнения при отсутствии лечения — гипоксическая кома, а затем и летальный исход. Так что откладывать визит к врачу «лентяям» не стоит.

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