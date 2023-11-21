Немецкого министра призвали не скрывать факты властвования США в других странах.

Известная своими скандальными высказываниями глава МИД Германии Анналена Бербок опубликовала в личном блоге сообщение о том, что десять лет назад Украина во время Майдана «выбрала европейский путь». Пользователи социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) ответили критикой на ее пост.

Один из комментаторов напомнил немецкому министру слова других западных политиков. Так, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила о финансировании Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель же заявляла, что Минские соглашения были лишь прикрытием для модернизации украинской армии.

«Красные линии пересекались несколько раз. Где тут дипломатия?» — заключил комментатор свою мысль.

Другой указал на то, что на Украине еще задолго до конфликта с Россией начала активно процветать коррупция. По его словам, в Евросоюзе страну на самом деле никто не ждет.

«Никому в ЕС она не нужна», — написал он.

Третий подчеркнул, что для вступления в Евросоюз есть определенные правила и требования, и их важно соблюдать. Более того, своей очереди на интеграцию в союз ждут многие государства.

Еще один пользователь призвал Бербок перестать быть столь наивной. Читатели возмущены попытками сокрытия влияния США на внутреннюю политику Украины. Они считают, что главе МИД Германии должно быть стыдно за то, что она говорит и делает.

МИД Германии ранее приходилось оправдываться за слова Бербок. В январе она имела неосторожность сказать, что Европа «ведет войну против России». В немецком внешнеполитическом ведомстве поспешили обратить внимание, что слова министра и поставки оружия киевскому режиму не означают, что Германия стала новой стороной конфликта России и Украины.

Сама Бербок позже назвала слова ошибкой, однако они уже успели вызвать волну критики не только за рубежом, но и в ФРГ. В частности, в МИД России потребовали прояснить позицию о статусе Германии в конфликте на Украине. Официальный представитель ведомства Мария Захарова советовала Бербок отправиться в отпуск.

После этого Захарова также реагировала на призыв Бербок к России развернуть свою политику на «360 градусов». В ответ она предложила главе МИД Германии обратиться к школьной программе, ведь такой разворот ничего не изменит, поскольку полный круг и равняется 360 градусам.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Захарова заявила, что Украина после Евромайдана превратилась в «нищую и вымирающую территорию».