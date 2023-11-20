«Нищая и вымирающая»: Захарова о последствиях Евромайдана на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Захарова: Украина после Евромайдана превратилась в нищую и вымирающую территорию

«Нищая и вымирающая»: Захарова о последствиях Евромайдана на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Oleksii Chumachenko

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Сейчас страна не имеет самостоятельности и вовсе — ее внутреннюю и внешнюю политику определяют западные колонизаторы.

Украина после государственного переворота в 2014 году утратила свою самостоятельность и превратилась в «вымирающую территорию». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в письме, опубликованном на сайте ведомства с связи с десятилетием начала украинского Евромайдана.

Дипломат повела итоги госпереворота. По ее словам, сегодня можно смело задавать украинской стороне вопрос — исполнилась ли ее «голубая мечта» о вступлении в Европейский союз. Ответ на него, считает Захарова, будет очевиден.

«Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию», — написано в сообщении.

Украина, подчеркнула Мария Захарова, как государство утратила свою самостоятельность. Все вопросы как внутренней, так и внешней политики теперь решают за нее «западные колонизаторы».

Ранее 5-tv.ru писал, как киевский режим обогащается на сносе советских памятников.

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