«Один из топ-продуктов»: каким «особенным» белком богата говядина

В чем польза говядины, и можно ли ее есть каждый день?

Говядина богата «особенным» белком миоглобином, в котором содержится большое количество железа. Об этом изданию NEWS.ru рассказала диетолог-эндокринолог Алена Барредо.

Как объяснила врач, белковые соединения играют важную роль в формировании мышц, костей, связок, а также так называемых паренхиматозных органов. В их числе — печень, селезенка, головной мозг, органы эндокринной системы.

«Говядина содержит особенный белок миоглобин, содержащий много железа и отвечающий за восстановление железистого обмена в организме. Говядина — один из топ-продуктов по содержанию В12, который важен для ЦНС и в целом для всех клеток органов и тканей», — отметила эксперт.

Кроме того, в данном продукте достаточно много витаминов группы В, а также биотина, обеспечивающего здоровье волос, ногтей и костей. Вместе с тем в этом виде мяса в большом объеме содержится полезный для сердечно-сосудистой системы коэнзим Q10.

По словам Барредо, говядину можно включать в ежедневный рацион, но при условии, что у человека отсутствует аллергия на коровье мясо.

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