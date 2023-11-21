Опасное жаропонижение: ТОП главных ошибок при сбивании температуры

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Аллерголог Паршина: сбивать температуру водкой и уксусом опасно

Опасное жаропонижение: ТОП главных ошибок при сбивании температуры

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему народные методы не работают и какой эффект вызывают разные лекарства?

Повышенная температура тела — очень неприятное и зачастую дискомфортное «явление». Жар возникает тогда, когда человек заболевает, и является первым признаком какой-либо патологии. О том, как неверно понижать жар рассказала aif.ru Евгения Паршина, врач-аллерголог-иммунолог высшей категории.

Одна из главных ошибок — снижение недостаточно «высокой» температуры. Важно понимать, что жар, на самом деле, играет очень важную роль — таким образом организм «защищается» от патогенов. Но данная функция должна сработать — если понизить температуру ниже 38, организм не сможет справиться с вирусами или бактериями. Однако при этом также важно грамотно оценивать состояние человека — если даже с низкой температурой чувствуется сильное недомогание, лучше принять лекарство.

Использовать различные обтирания, уксусом или водкой, также не рекомендуется — данный способ давно опровергнут. Раньше считалось, что жидкость может «вытянуть» температуру и охладить, но никакого медицинского подтверждения этому нет. Наоборот подобные обтирания могут лишь навредить — возможны ожоги, тошнота и другие симптомы.

Не нужно пытаться сбросить температуру до «эталонных» 36,6 — механизм работает иным образом. Даже если с 39 жар понизился всего на один градус — этого вполне достаточно. Стоит также помнить, что жаропонижающие необходимо принимать по назначению врача и его контролю, иначе возможны случаи передозировки. Нельзя употреблять несколько видов одновременно, чтобы усилить эффект, так можно нанести лишь вред.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая вредная привычка приводит к проблемам с щитовидкой.

-9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.50
-0.62 96.66
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
Психолог раскрыл правду о созависимых отношениях: просто не будет никогда
14:34
Опасное жаропонижение: ТОП главных ошибок при сбивании температуры
14:33
«Ничего не получится»: Песков об угрозах Украины в адрес Путина
14:19
Сознание в тумане: раскрыты неочевидные причины постоянного насморка
14:17
В колонии нашли тело осужденного за коррупцию экс-генерала Максименко
14:12
Ушел в последний рейс: умер знаменитый блогер-дальнобойщик Калян86

Сейчас читают

Умерла актриса из фильма «Соломенная шляпка» Здена Гадрболцова
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд