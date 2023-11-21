Сознание в тумане: раскрыты неочевидные причины постоянного насморка

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 27 0

Врач Животов: травма черепа может быть причиной постоянной заложенности носа

Сознание в тумане: раскрыты неочевидные причины постоянного насморка

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Как это состояние может быть связано с деформацией черепа?

Если у человека наблюдается заложенность носа независимо от простуды, а насморк становится хроническим, в этом случае можно говорить об отголосках травмы черепа. Об этом изданию Газета.ру сообщил врач-остеопат Владимир Животов.

Как рассказал специалист, сжатие костей черепа во время родов либо травмы в области лба, скул, носа могут сместить кости, отвечающие за формирование пазух носа. Это может привести к нарушению оттока крови от слизистой. Так, появляется отечность, носовые ходы сужаются и пропускают меньше воздуха.

«Из-за смещения костей яремное отверстие на основании черепа зажимается и нарушается отток венозной крови от всего черепа. Также могут сжиматься кости лицевого черепа. Из-за этого отекает слизистая носа и придаточных пазух», — подчеркнул врач.

Можно ли игнорировать проблему

По словам Животова, если насморк для вас стал привычным явлением, не стоит решение проблемы откладывать в долгий ящик. Медик предупредил, что могут быть серьезные последствия, в том числе затуманивание сознания.

«Помимо того, что меняется прикус, форма лица, если приходится дышать ртом, мышцы лица и шеи напрягаются, создавая условия для венозного застоя в черепе и нарушения циркуляции крови в черепе. Знакомо это состояние, когда в носу хлюпает, запахи неощутимы, и ощущение, будто „по голове пыльным мешком ударили“. Мышление становится неясным», — отметил эксперт.

Лечение постоянного насморка

Сосудосуживающие капли неэффективны для больного, если причина насморка связана с вышеуказанными факторами. При непроходящей заложенности носа нужно обратиться к профессионалу, который поможет ликвидировать следствия травм.

Он поправит положение и подвижность костей черепа. После чего слизистая наконец избавится от лишней жидкости, и воздух сможет свободно поступать.

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