Можно ли заболеть менингитом, если ходить в холод без шапки?

Всех нас пугали тем, что если гулять без головного убора, то можно заработать страшную болезнь. Это миф или реальность?

Всем нам с детства говорят, что если ходить в холод без головного убора, то можно заработать менингит. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос дала врач-педиатр Кристина Мулюкова.

По словам специалиста, менингит могут вызывать бактерии, вирусы и грибки. Также болезнь может развиться на фоне осложнений кори, гриппа, ветряной оспы и подобных инфекций. Однако чаще всего возбудителем менингита становятся бактерии менингококк, гемофильная палочка, пневмококк.

«Эта болезнь не возникает от переохлаждения, прогулки без шапки или поедания мороженого», — заявила врач в беседе с RT.

Симптомы менингита

Мулюкова предупредила, что на начальной стадии менингит легко спутать с отитом или ОРВИ, поскольку симптомы заболеваний отчасти похожи. Это температура, насморк, боль в горле, слабость, головная боль.

Однако у этого заболевания все же есть отличительные признаки. Это очень высокая температура, тошнота и рвота, сильная головная боль, светобоязнь, спутанность сознания, невозможность согнуть шею.

«Еще один важный признак менингита — высыпания на коже в виде мелких кровоподтеков в форме звездочек», — подчеркнула врач.

Педиатр добавила, что лучший способ предотвратить развитие менингита — вакцинация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему опасно переносить простуду на ногах.