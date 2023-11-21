Маска из одного компонента: как легко избавиться от натоптышей

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 43 0

Кефирная маска эффективна при борьбе с натоптышами

Маска из одного компонента: как легко избавиться от натоптышей

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Как быстро решить проблему с огрубевшей кожей ног?

Эффективный способ по борьбе с натоптышами публикует издание utro.ru. Отмечается, что после простой процедуры ступни станут мягкими и ухоженными.

Понадобится лишь один компонент — кефир. Продукт должен быть максимальной жирности, которую вам удастся найти.

Первым делом кисломолочный напиток необходимо нагреть примерно до 37 градусов, чтобы он был теплее, чем ноги, и налить кефир в плотные полиэтиленовые пакеты. Затем в получившиеся «носки» нужно поместить чистые ноги и завязать все на голени.

Сверху следует надеть уже настоящие шерстяные носки. При этом они не должны стягивать ступни.

Маску нужно держать на ногах около полутора — двух часов. По истечении этого времени остатки кефира можно смыть под теплой водой и нанести жирный крем. Итог обязательно порадует, а от натоптышей не останется и следа.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасно возникновение мозолей и сухих натоптышей.

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