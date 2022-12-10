Дерматолог раскрыла, чем опасно возникновение мозолей и сухих натоптышей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 8 883

Косметолог Фетисова: главная причина появления мозолей — неправильная осанка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Memminger / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Они могут появиться по самой неожиданной причине.

Что может испортить наш день, как не внезапно появившаяся мозоль или натоптыш? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова раскрыла причины их возникновения.

«Первое — это неправильная осанка. Значит, нужно обследоваться и точно понять, что у вас нет плоскостопия, нарушений позвоночника. Второе — это неправильно подобранная обувь», — заявила косметолог.

По ее словам, людям необходимо подбирать ортопедическую или комфортную обувь, которая не будет натирать. Также нужно постоянное увлажнение кожи стоп кремом — это тоже простой, но очень эффективный способ уменьшить или избавиться от натоптышей.

Но что делать тем, кого натоптыши беспокоят очень давно? Оказалось, это очень опасно, игнорировать лечение. По мнению Дарьи Фетисовой, их нужно удалять. Например, у подолога или пластического хирурга, который занимается удалением с помощью лазерных методик.

«Мозоли опасны тем, что в определенный период они могут воспаляться и, если они находятся слишком долго и постоянно травмируются, то в этом месте может присоединяться инфекция. Оставлять такой процесс без внимания нельзя. Также часто мозоли можно перепутать с бородавками, а это уже очень опасно. Они могут проникать глубоко, затрагивая даже костную ткань. Поэтому их обязательно нужно отличить — обратиться к специалисту и уже принимать решение, как это скорректировать. Будьте прекрасны!», — заключила пластический хирург.

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Дерматолог раскрыла, чем опасно возникновение мозолей и сухих натоптышей

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