«Эффект указа»: что будет с ценами на технику в России зимой

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 29 0

Финансист Вязовский: импортная техника подешевеет зимой на фоне укрепления рубля

«Эффект указа»: что будет с ценами на технику в России зимой

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Цены на технику импортного производства в России резко упадут в предстоящем зимнем сезоне, когда рубль преодолеет очередной этап укрепления по отношению к доллару и евро. Об этом изданию URA.RU заявил эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов Алексей Вязовский.

Данный прогноз о снижении цен, по мнению финансиста, объясняется тем, что за месяц курс рубля укрепился к доллару и евро больше чем на 11%. Специалист напомнил, что нечто подобное наблюдалось при укреплении российской валюты летом 2022-го.

«Более того, эффект указа об обязательной продаже валютной выручки себя еще до конца не проявил, а, значит, рубль может еще больше укрепиться, скорее всего, в диапазоне 80-90 рублей за доллар», — говорит специалист.

Поэтому, по словам Вязовского, импортные электронные товары могут зимой из-за валютной переоценки еще больше упасть в цене.

Ранее 5-tv.ru писал, что бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года.

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