Удар под отдых: бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года

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В России прогнозируется рост цен на турпутевки с 2024 года

Фото, видео: www.globallookpress.com / © IMAGO / Arnulf Hettrich; 5-tv.ru

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Что поспособствует этим изменениям?

Путь к солнцу станет дороже — турбизнес предупредил о росте цен на путевки в следующем году. Как пишут «Известия», этому поспособствуют дополнительные затраты на взносы в фонды для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях.

До 31 декабря на взимание платы действует мораторий от пандемийного 2020-го. С тех пор его ежегодно продлевали, однако в 2024-м это вид поддержки продлять не будут.

Соответственно, расходы турбизнеса вырастут — в Ассоциации туроператоров уверены: отмена льготы станет серьезным препятствием для развития. Говорят, компании и так уже накопили достаточно средств для компенсации туристам в форс-мажорных ситуациях.

Ранее 5-tv.ru писал, что во многих регионах России осень давно позади, и вовсю господствует зима. В центральной части страны, в том числе Москве, Петербурге, погода практически ежедневно хмурая и дождливая. Куда в этот период можно отправиться за солнцем и хорошей погодой?

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