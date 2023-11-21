Не совершайте ошибку: как правильно утилизировать просроченные лекарства

Оказывается, существует определенный порядок действий.

При обнаружении просроченных лекарств после ревизии в домашней аптечке возникает вопрос, как их правильно утилизировать. Инструкцией с изданием Газета.ру поделился технолог Станислав Смирнов.

По словам эксперта в области фармацевтики, сегодня специализированных мест, куда можно сдать препараты на утилизацию, в России немного. Они в относительно малом количестве имеются лишь в больших городах.

«Понятно, что не у всех есть время и желание специально куда-то ехать, чтобы отвезти просроченные лекарства. Большинство просто выбрасывает их вместе с бытовыми отходами. Такой способ можно использовать, но не со всеми лекарствами и только при определенных условиях», — подчеркнул Смирнов.

Все зависит от инструкции

Он объяснил, что первым делом нужно изучить инструкцию уже непригодного лекарства. Если в ней говорится, что препарат является диспергируемым, то можно смело отправлять его в канализацию, так как эти таблетки без проблем растворяются в воде.

Если же этого слова нет в инструкции, нужно провести ряд других действий. Так, необходимо вынуть все таблетки из блистеров, поместить в непрозрачный пакет, контейнер с крышкой либо банку и добавить туда что-то несъедобное, например, кофейную гущу, старую заварку или использованные средства гигиены.

Затем все собранное нужно перемешать и плотно закрыть, чтобы емкость тяжело было открыть. Потом все это выбросьте вместе с бытовым мусором.

Эти меры предосторожности помогут защитить животных, чтобы никого из них не привлекли выброшенные лекарства в мусорном контейнере. Специалист призвал в целом ответственно подходить к покупке лекарств.

А именно — не стоит запасаться препаратами впрок, иначе потом, скорее всего, придется выбрасывать неиспользованные, уже просроченные лекарства. Периодически нужно заглядывать в аптечку, чтобы случайно не приобрести имеющийся у вас препарат либо его аналог.

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