Хэппи-энда не будет: актеры, которые погибли во время съемок фильмов

Истории знаменитостей, жизнь которых оборвалась во время работы в кинопроектах.

Трагические случайности происходят со всеми, в том числе, с творческими людьми. 5-tv.ru решил вспомнить, кто из российских и зарубежных актеров погиб во время съемов к кино.

Вик Морроу

Вик Морроу. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Одной из самых жутких трагедий на съемочной площадке можно назвать гибель американского актера Вика Морроу. Он погиб в 1982 году на съемках фильма «Сумеречная зона». Отрабатывалась сцена, где герой Вика и двое детей пытаются спастись от преследования вертолета армии США в заброшенной вьетнамской деревне. В какой-то момент вертолет, висящий в воздухе, потерял управление и рухнул вниз, убив всех трех актеров, Вик Морроу и один из детей были обезглавлены винтами.

Евгений Урбанский

Евгений Урбанский. Фото: Кадр из к/ф «Чистое небо», реж. Григорий Чухрай, 1961 г.

Советский актер театра и кино, известный по ролям в фильмах «Коммунист» и «Чистое небо», трагически погиб в 1965 году на съемках фильма «Директор». Артист сам выполнял трюк на автомобиле: ему нужно было разогнаться на песчаном бархане, чтобы машина эффектно оторвалась от земли. Во время съемок четвертого дубля каскадер, по всей видимости, не проверил подготовленный для трюка трамплин, и авто перевернулось. Урбанский получил перелом шейного позвонка и скончался по пути в больницу. Ему было 33 года. Фильм «Директор» позже все-таки вышел, роль Урбанского играл Николай Губенко.

Брендон Ли

Брендон Ли. Фото: Кадр из к/ф «Ворон», реж. Алекс Пройас, 1994 г.

Знаменитый актер погиб в 28 лет буквально на съемочной площадке. Сына легендарного мастера восточных единоборств Брюса Ли застрелили во время работы над фильмом «Ворон» в 1993 году. В одной из сцен герой Ли заходит в комнату, где избивают его невесту, и бандит стреляет в него, разумеется, холостым патроном. Револьвер действительно был не заряжен, но застрявшая в стволе заглушка вылетела при выстреле и пробила живот актера, застряв в позвоночнике. Актер умер спустя 12 часов. Трагедия была признана несчастным случаем. Фильм, кстати, потом все же досняли, но некоторые сцены, естественно, были отсняты после гибели Ли с дублером, также помогла компьютерная графика.

Андрей Ростоцкий

Андрей Ростоцкий. Фото: www.globallookpress.com / Igor Primak

Российский актер Андрей Ростоцкий погиб 5 мая 2022 года во время съемок фильма «Моя граница», которые проводились в Сочи. Ему было 45 лет. Ростоцкий упал с 30-метровой высоты, когда лазил по горам в поисках лучшего вида для следующих кадрах. Актер забрался на гору без страховки. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В 2003 году для реализации незавершенных проектов Андрея Ростоцкого друзьями был создан «Фонд Ростоцких».

Пол Уокер

Пол Уокер. Фото: www.globallookpress.com / Universal Pictures

Один из главных героев серии фильмов «Форсаж» американский актер Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в автокатастрофе. Уокер был пассажиром спортивного «Порше», который на момент аварии ехал со скоростью 16- километров в час. В то время шли съемки фильма «Форсаж 7», сцены с Брайаном доделывали с помощью компьютерных технологий. В фильме сценаристы оставили героя Уокера в живых, но отправили его в отставку от работы в ФБР, тем самым объяснив его отсутствие в последующих частях.