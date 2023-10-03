Хэппи-энда не будет: актеры, которые погибли во время съемок фильмов
Актер Вик Морроу был обезглавлен на съемочной площадке фильма «Сумеречная зона»
Фото: www.globallookpress.com / Joachim E. Röttgers
Истории знаменитостей, жизнь которых оборвалась во время работы в кинопроектах.
Трагические случайности происходят со всеми, в том числе, с творческими людьми. 5-tv.ru решил вспомнить, кто из российских и зарубежных актеров погиб во время съемов к кино.
Вик Морроу
Вик Морроу.
Одной из самых жутких трагедий на съемочной площадке можно назвать гибель американского актера Вика Морроу. Он погиб в 1982 году на съемках фильма «Сумеречная зона». Отрабатывалась сцена, где герой Вика и двое детей пытаются спастись от преследования вертолета армии США в заброшенной вьетнамской деревне. В какой-то момент вертолет, висящий в воздухе, потерял управление и рухнул вниз, убив всех трех актеров, Вик Морроу и один из детей были обезглавлены винтами.
Евгений Урбанский
Евгений Урбанский.
Советский актер театра и кино, известный по ролям в фильмах «Коммунист» и «Чистое небо», трагически погиб в 1965 году на съемках фильма «Директор». Артист сам выполнял трюк на автомобиле: ему нужно было разогнаться на песчаном бархане, чтобы машина эффектно оторвалась от земли. Во время съемок четвертого дубля каскадер, по всей видимости, не проверил подготовленный для трюка трамплин, и авто перевернулось. Урбанский получил перелом шейного позвонка и скончался по пути в больницу. Ему было 33 года. Фильм «Директор» позже все-таки вышел, роль Урбанского играл Николай Губенко.
Брендон Ли
Брендон Ли.
Знаменитый актер погиб в 28 лет буквально на съемочной площадке. Сына легендарного мастера восточных единоборств Брюса Ли застрелили во время работы над фильмом «Ворон» в 1993 году. В одной из сцен герой Ли заходит в комнату, где избивают его невесту, и бандит стреляет в него, разумеется, холостым патроном. Револьвер действительно был не заряжен, но застрявшая в стволе заглушка вылетела при выстреле и пробила живот актера, застряв в позвоночнике. Актер умер спустя 12 часов. Трагедия была признана несчастным случаем. Фильм, кстати, потом все же досняли, но некоторые сцены, естественно, были отсняты после гибели Ли с дублером, также помогла компьютерная графика.
Андрей Ростоцкий
Андрей Ростоцкий.
Российский актер Андрей Ростоцкий погиб 5 мая 2022 года во время съемок фильма «Моя граница», которые проводились в Сочи. Ему было 45 лет. Ростоцкий упал с 30-метровой высоты, когда лазил по горам в поисках лучшего вида для следующих кадрах. Актер забрался на гору без страховки. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В 2003 году для реализации незавершенных проектов Андрея Ростоцкого друзьями был создан «Фонд Ростоцких».
Пол Уокер
Пол Уокер.
Один из главных героев серии фильмов «Форсаж» американский актер Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в автокатастрофе. Уокер был пассажиром спортивного «Порше», который на момент аварии ехал со скоростью 16- километров в час. В то время шли съемки фильма «Форсаж 7», сцены с Брайаном доделывали с помощью компьютерных технологий. В фильме сценаристы оставили героя Уокера в живых, но отправили его в отставку от работы в ФБР, тем самым объяснив его отсутствие в последующих частях.
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