Кто не создан для семейной жизни: три главных признака

Сергей Жорин на основании своего опыта, как адвоката по бракоразводным процессам, дал совет тем, кто собирается жениться или выйти замуж.

Как понять, подходит ли человек для семейной жизни? Звездный адвокат Сергей Жорин эксклюзивно для 5-tv.ru назвал три основных признака, при наличии которых можно понять, что нужно бежать от партнера как можно дальше.

«Я 25 лет занимаюсь бракоразводный процессами и, зная о причинах распада семьи не понаслышке. Конечно, большинство людей привыкли познавать жизнь на своих ошибках. Но, возможно, то, что я вам сегодня расскажу, позволит вам избежать очевидных неудач», — отметил адвокат.

Незаинтересованность в рождении детей

Первый признак того, что человек не подходит для построения семьи, это если рождение и воспитание детей не является его приоритетной задачей. У таких людей в приоритете карьера, спорт, личностный рост и многое другое. По мнению Жорина, это неплохо, но подобные цели, как правило, вступают в конфликт с желанием иметь детей.

Эгоизм

Следующий признак неподходящего кандидата, как объяснил эксперт, когда человек чересчур увлечен собой и своей жизнью.

«Когда „Я“ важнее „Мы“. Нет ничего плохого в том, чтобы сосредоточиться на себе. Но когда вы в паре чаще своими личными интересами и амбициями приходится жертвовать», — подчеркнул Жорин.

Бунтарский характер

Замыкает тройку тревожных признаков то, когда человек плывет против течения. Этакий бунтарь или бунтарка. Брак, моногамия, семейные ценности, все это просто не его. Так и хочется порой взбунтоваться. Для таких людей важен альтернативный образ жизни. Это часть их личности. И, кстати, не исключено, что если бы нормой считалась полигамия и культура чайлдфри, эти же самые люди стремились бы к семье и детям наоборот, рассказал специалист.

Он посоветовал при обнаружении этих признаков у своего партнера не торопиться создавать с ним семью.

«Ну а если все же решитесь, можете рассчитывать на скидку 5% от меня на бракоразводный процесс по промокоду, я предупреждал», — шутя, подытожил Жорин.

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