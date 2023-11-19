Нужно ли вкладывать силы и время в развитие собственного «я», чтобы все наладилось?

Многие женщины тратят лучшие годы на поиски «того самого» достойного мужчины, а потом, поняв, что время уходит, вцепляются в первого, кто обратил на них внимание, считая, что выбора у них нет. Как не оказаться в такой ситуации, повысить свою самооценку и разглядеть, что выбор есть, рассказал интернет-порталу dni.ru психолог, специалист по гендерным отношениям Александр Шахов.

По его словам, возможность выбора достойного партнера женщине дает — в первую очередь — сексуальная привлекательность и шарм.

«В это понятие входит, во-первых, красивое, ухоженное лицо. Типичное женское лицо приближено к детскому типу, поскольку именно такие черты вызывают нежность, желание заботиться, защищать, стимулируют выработку окситоцина… Во-вторых, в понятие сексапильности входит красивая фигура. Тут важен не столько размер, сколько пропорции, форма «песочных часов“», — поясняет специалист.

Мужчины тоже хотят выбирать и повышают свою ценность в глазах женщин, хорошим заработком, накачанными в спортзале мышцами, стильной манерой одеваться, способностью поразить своим чувством юмора. При этом чем богаче, успешнее и спортивнее мужчина, тем более достойную женщину он хочет заполучить в качестве спутницы жизни.

Поэтому самый эффективный способ для женщины найти достойного партнера, по словам Александра Шахова, — это перейти на более высокий уровень, повысив свою ценность. Нужно добиться возможности выбирать наравне с мужчинами, а не ждать безропотно, пока выберут вас. А для этого необходимо «вкладывать в себя» и работать над своей внешностью, а значит и сексапильностью, потому что любой мужчина первым делом оценивает внешний вид.

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Кроме того, ценность женщины в глазах потенциального партнера поднимает ее характер, знание мужской психологии, умение вести себя с мужчинами — о чем с ними говорить и каких тем следует избегать.

Признать и утвердить за собой право на выбор женщине помогает и определенная финансовая независимость, поскольку проблемы с деньгами грозят ловушкой, когда становится не столь важно, уважает ли вас мужчина, главное, чтобы он мог обеспечить материально.

И последнее. По мнению психолога, женщинам стоит считать недостойным и неприемлемым для себя так называемый гражданский брак, потому что мужчина никогда добровольно не откажется от отношений без обязательств и будет продолжать пользоваться женщиной, пока она позволяет это.