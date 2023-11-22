«Не родись красивой»: легендарный сериал возвращается на телевидение

Когда ждать продолжение ситкома?

Российский комедийно-мелодраматический телесериал «Не родись красивой» впервые вышел на экраны в 2005 году. И сразу же покорил сердце российского зрителя. Почти спустя год проект закрылся. Однако главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов обрадовал поклонников сериала — картина получит продолжение.

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала «Не родись красивой», — цитирует его Газета.ру.

Пока что подробности сюжета сиквела не разглашаются. Также неизвестно, будут ли участвовать в проекте уже полюбившиеся герои сериала. Например, Катя Пушкарева (сыграла Нелли Уварова) и Андрей Жданов (сыграл Григорий Антипенко).

Сюжет сериала крутится вокруг образованной девушки Кати. Она устраивается работать секретарем в фирму по производству модной одежды, в котором коллектив зло над ней подшучивает, считая ее непривлекательной. Однако там девушка влюбляется в своего начальника Андрея.

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