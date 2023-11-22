«Не родись красивой»: легендарный сериал возвращается на телевидение

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 44 0

Телеканал СТС выпустит продолжение сериала «Не родись красивой»

«Не родись красивой»: легендарный сериал возвращается на телевидение

Фото: Кадр из т/с «Не родись красивой», 2005-2006 гг.

Читайте нас в: Дзен Новости

Когда ждать продолжение ситкома?

Российский комедийно-мелодраматический телесериал «Не родись красивой» впервые вышел на экраны в 2005 году. И сразу же покорил сердце российского зрителя. Почти спустя год проект закрылся. Однако главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов обрадовал поклонников сериала — картина получит продолжение.

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала «Не родись красивой», — цитирует его Газета.ру.

Пока что подробности сюжета сиквела не разглашаются. Также неизвестно, будут ли участвовать в проекте уже полюбившиеся герои сериала. Например, Катя Пушкарева (сыграла Нелли Уварова) и Андрей Жданов (сыграл Григорий Антипенко).

Сюжет сериала крутится вокруг образованной девушки Кати. Она устраивается работать секретарем в фирму по производству модной одежды, в котором коллектив зло над ней подшучивает, считая ее непривлекательной. Однако там девушка влюбляется в своего начальника Андрея.

На экраны возвращается еще один легендарный сериал «Счастливы вместе». Как изменится Даша Букина — читайте в нашем материале.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:29
Убийственный рацион: к каким фатальным последствиям в организме может привести сыроедение
4:20
«Ну что ж ты страшная такая?» — Дмитрий Маликов однажды оказался в неловкой ситуации
3:54
На руках у любимого мужа: умерла актриса Анна Канакис
3:36
Со склона в травмпункт: чем опасен зимний тюбинг
3:18
«Не родись красивой»: легендарный сериал возвращается на телевидение
3:04
«Радостное событие»: Марина Кравец сообщила о беременности

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
«Выдают по капле в день»: почему западные лидеры зачастили с визитами в Киев
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд