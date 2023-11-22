Сжегшего паспорт РФ певца Шарлота встретила полиция в аэропорту Пулково
Вернувшийся после скандальных выходок музыкант задержан.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Недавно певец Эдуард Шарлот объявил о возвращении в Россию после того, как демонстративно сжег перед видеокамерой российский паспорт. Музыкант прилетел этой ночью в Петербург, где его встретила полиция. Молодой человек задержан.
Кадры, как он идет в наручниках в сопровождении правоохранителей, оказались в распоряжении 5-tv.ru. Однако причина задержания пока неизвестна.
Когда музыкант рассказал о желании вернуться на родину, он пожаловался подписчикам в личном блоге на нехватку денег на билет, просил финансовой поддержки. Также он заявил о планах записать новый альбом. Сбудутся ли они в скором времени — пока остается только гадать.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве задержали участницу популярного телешоу «Пацанки» Милу Грац. А по какой причине — читайте в нашем материале.
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