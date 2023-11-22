«Радостное событие»: Марина Кравец сообщила о беременности

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Марина Кравец сообщила о второй беременности

«Радостное событие»: Марина Кравец сообщила о беременности

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Экс-участница Comedy Woman начала мечтать о втором малыше вскоре после рождения первенца.

В семье экс-участницы Comedy Woman Марины Кравец совсем скоро случится радостное событие. Знаменитость призналась, что сейчас она находится в ожидании второго малыша.

«Скоро в нашей семье ожидается радостное событие, из-за него я не смогу быть наставником команд второго сезона «Лиги городов», — рассказала знаменитость в интервью StarHit.ru.

О рождении второго ребенка Кравец стала задумываться после появления на свет дочки Вероники в 2020 году. Тогда она признавалась, что хотела бы родить через пару лет. За это время наследница подросла бы, стала более самостоятельной, что заметно облегчило бы жизнь звездной маме.

К слову, Кравец почти десять лет замужем за Аркадием Водаховым. Но знакомы они и в отношениях около 20 лет. Звезда познакомилась с будущим супругом еще в студенческие годы. После вместе с мужчиной она играла в КВН, работала на радио, во всевозможных телепроектах. Любимый супруг всегда был рядом с Кравец — и на работе, и дома. Но это вовсе не смущало влюбленных. При этом без споров в семье никогда не обходилось, но с годами они стали конструктивнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд стали родителями в 2023 году.

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«Радостное событие»: Марина Кравец сообщила о беременности

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