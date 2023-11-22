На любой кошелек и вкус: ТОП-9 подарков на День матери

В конце ноября, а именно 26 числа, в России отмечается День матери. Этот праздник для россиян относительно молодой. Его в нашей стране отмечают с 1998 года. При этом корнями он уходит вглубь веков. Ежегодно тысячи людей задаются вопросом, что же подарить самому близкому человеку. Если еще не определились с презентом, то 5-tv.ru собрал идеи на любой вкус и кошелек.

Подарки до тысячи рублей

Бомбочки для ванной

Один из самых бюджетных, но при этом классных подарков — это бомбочки для ванной. Отличный презент для мам, которые любят релаксировать в горячей воде. Цены начинаются буквально от нескольких сотен рублей за набор из четырех-пяти штук. Правда, совсем дешевые варианты мы бы не рекомендовали к покупке. Растворяются они плохо, и на дне будет неприятный осадок.

Теплые тапочки

Конец ноября — пора довольно холодная. На носу декабрь, а значит срочно нужны теплые тапочки, которые не дадут замерзнуть даже в самую лютую стужу. В продаже представлено огромное количество разнообразных моделей, отличающихся как дизайном, так и материалом. Лучше искать обувь из натуральных компонентов, чтобы ноги в них не потели.

Спортивная бутылка

Если ваша мама поклонница здорового образа жизни, то ей совершенно точно пригодится спортивная бутылка. Приобрести ее на различных маркетплейсах можно за считанные копейки. Если заплатить чуть больше, то можно найти модели, которые очищают воду с помощью УФ-лампы.

Подарки до трех тысяч рублей

Кофейный набор

Поклонницам чая или кофе непременно понравится набор красивой посуды, из которой пить их любимый напиток будет приятно еще и с эстетической точки зрения. Цена за красивые комплекты для нескольких персон начинается от полутора тысяч рублей. В более дорогих предложениях может быть еще заварочный чайник или кофейник.

Также можно купить к набору несколько сортов кофе или чая, чтобы любимый человек тут же смог использовать ваш презент по прямому назначению.

Сертификат в магазин косметики

Кто-то может сказать, что этот презент весьма банальный. Но это не так. Например, если мужчина попытается выбрать что-то из огромного многообразия косметики, то, скорее всего, потерпит фиаско. Сертификат избавит от позорного провала операции «подарок маме» и позволит ей самой выбрать именно то, что действительно нужно.

Шкатулка для драгоценностей

Еще одним полезным подарком будет шкатулка для драгоценностей. Разумеется, он будет актуален только тем мамам, которые регулярно носят на себе различные украшения. Небольшой совет: старайтесь, чтобы цвет ящичка гармонировал с цветами комнаты, где он будет стоять.

Подарки до семи тысяч рублей

Робот-пылесос

Робот-пылесос станет отличным подарком для мамы, которой приходится постоянно убираться, чтобы содержать квартиру в чистоте. Уверяем, что, увидев этот презент, она будет крайне счастлива. Если такой девайс у нее уже есть, то советуем присмотреться к роботу-мойщику окон.

Электронная книга

Поклонницам литературы должна понравится электронная книга. Больше не обязательно брать с собой в поездку огромные фолианты, чтобы читать их во время отпуска. Теперь все любимые писатели будут всегда в сумочке в тонком и легком корпусе.

Увлажнитель воздуха

Еще один крайне полезный в хозяйстве предмет, особенно зимой. При использовании обогревателей воздух в квартире сильно сушится, что может негативно сказаться на здоровье. Именно поэтому крайне важно вовремя его увлажнять. При желании можно выбрать устройство с необычной подсветкой.

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