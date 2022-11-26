День матери: история и традиции праздника всех мам

В истории известны удивительные случаи рекордных родов в разных странах. Но в этот праздник внимания заслуживают все матери без исключения.

27 ноября в России — День матери. Он празднуется с 1998 года. Однако в некоторых странах мира он отмечается уже несколько сотен лет. А его история возникновения проистекает из древности. 5-tv.ru выяснил, как появился День матери.

История празднования Дня матери

История праздника уходит корнями в глубь веков. Прототип торжества зародился в Древней Греции. В те времена эллины поклонялись множеству богов. Важное место в их жизни занимал культ материнства.

В мартовские иды (Временной промежуток в календаре, названный от этрусск. iduare, «делить» — Прим. ред.), приходящиеся на середину месяца, древние греки возносили Рею — мать олимпийских богов. Богиня покровительствовала плодородию и материнству.

Историки утверждают, что ей поклонялись еще до нашей эры. С распространением христианства образ Реи-матери, полагают специалисты, нашел отражение в Деве Марии.

День матери возник из культа матери олимпийских богов Реи. Wikimedia / Claus Ableiter

С течением времени религия в некоторых странах отошла на второй план. На ее место пришли традиции светского государства. А культ материнства трансформировался в почитание обычных женщин-матерей. Однако даты празднования и история праздника в тех или иных странах отличаются.

Какого числа День матери в России

В России этот праздник не имеет закрепленной даты. Российских матерей чествуют в последнее воскресенье ноября. В 2022 году День матери выпадает на 27 ноября.

В Российской империи День матери впервые был проведен 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов.

На территории СССР торжество возникло в начале 1990-х. Так, изначально праздник появился в Республике Саха (Якутия) и Башкортостан, а также в Челябинской области. День матери там утвердили главы регионов.

30 октября 1988-го в 288-й школе в Баку учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова провела День матери среди школьников. О школьной инициативе написали несколько газет и журналов. Традицию подхватили другие школы страны, но официально он закреплен не был.

В современной России инициатива ввести День матери принадлежала Алевтине Апариной — тогдашней главе комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Законопроект одобрила нижняя палата и Совет Федерации в 1997-м. Однако президент Борис Ельцин отклонил проект закона. Он аргументировал это решение тем, что подобными вопросами должен заниматься глава государства и сам утвердил День матери «в целях повышения социальной значимости материнства». Впервые в России этот праздник отметили 29 ноября 1998 года.

Традиции празднования Дня матери: подарки, поздравления, символика

В России символом Дня матери считается незабудка. www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Символом Дня матери в России является незабудка. Голубой цветок означает постоянность, преданность, нежность и бескорыстную любовь. По поверьям, незабудка способна возвращать людям память о близких и родных.

С 2011-го в России действует торжественная акция «Мама, я тебя люблю!». В ее рамках дети рисуют и отправляют открытки мамам по почте или дарят их лично.

Традиционно в День матери проводят тематические мероприятия. В их числе концерты, а также вручение медалей и грамот отличившимся матерям. Дети в этот праздник дарят родительницам поделки и рисунки, читают стихи, дарят цветы.

С 2022 года в России возрождено звание «Мать-героиня». Накануне праздника президент награждает многодетных матерей, родивших и воспитавших 10 и более детей, вручает им грамоты и ордена и присуждает каждой единовременную выплату в 1 миллион рублей.

В целом День матери в России широко отмечают не только на федеральном, но и на региональном уровне. Более чем в 60 субъектах РФ для матерей учреждены дипломы, медали и почетные знаки. Матерям вручают премии за достойное воспитание детей и их особый вклад в реализацию региональной семейной политики.

В Австралии и США в День матери к одежде прикрепляют белую или цветную гвоздику. Первая говорит о том, что марь человека умерла и таким образом он чтит память родственницы. Вторая — что женщина жива, а ее ребенок празднует посвященный ей день.

Самые необычные матери-рекордсменки

Фото: globallookpress.com © Jenny Norquist

В советское время существовал термин «старородящая мама». Им называли девушек, рожавших после 25-ти. В акушерстве это считалось «группой риска». Позже врачи изменили термин на «возрастная первородящая». Однако медицине известны случаи, когда даже пожилые женщины рожали детей самостоятельно.

Так, румынская писательница и преподаватель литературы в университете Андриана Илиеску родила первого ребенка — дочь Элизу — когда ей было 66 лет. Благодаря этому она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая старородящая женщина. Забеременев женщина столкнулась с негодованием подруг, которые считали ее эгоисткой. Якобы ребенок мог бы в скором времени стать сиротой. Однако женщина рассказывала журналистам, что хочет дожить минимум до 20-летия своей дочери и уйти в мир иной, будучи спокойной за ее будущее. Сейчас Илеску 84 года, а ее дочери Элизе — 18 лет.

После этого были зафиксированы и другие схожие случаи. Так, Раджо Деви Лохан из Индии родила своего первого ребенка в 70 лет в 2008-м. Ее соотечественница Омкари Панвар произвела на свет двойню в том же возрасте в 2008-м, а 72-летняя Далджиндер Каур родила первенца в 2016-м.



Другой рекордсмен Книги рекордов Гиннеса — как самая молодая мама — гражданка Перу Лина Медина, которая родила здорово ребенка в пять лет! Прецедент произошел в 1939-м в перуанском городе Перуанж. Родители думали, что у девочки просто вздутие живота. Первоначально ребенку диагностировали опухоль, но истинную причину установил местный доктор Херардо Лосада. Ко всеобщему удивлению пятилетняя девочка находилась на седьмом месяце беременности. Она родила в семь месяцев и 21 день трехкилограммового сына. Беременность вел доктор Лосада, роды проходили в столице Перу. Из-за «неженского» таза врачам пришлось делать кесарево сечение.

До десяти лет мальчик, рожденный пятилетней мамой, думал, что его мама — старшая сестра, а бабушка с дедушкой — родители. Тестов ДНК тогда не было, и установить, кто же зачал ребенка, так и не удалось. Сама Лина не рассказывала ничего о произошедшем с ней даже спустя несколько десятилетий. Последний раз у нее пытались взять интервью на эту тему в 2002-м. Ребенок же благополучно вырос и умер лишь в 1979-м, от заболевания костного мозга.

Еще одной мировой рекордсменкой считается 42-летняя индийская женщина по имени Мария Фернандес, родившая одновременно самое большое количество детей. В результате ЭКО она успешно забеременела одиннадцатью мальчиками. Шестеро из них оказались идентичными близнецами. Молодая мать, чья первая беременность протекала без осложнений, повергла в шок весь персонал больницы города Райли, а вскоре всю Индию и весь мир. Медики рассчитывали, что им придется резать живот, но дети легко появлялись на свет один за другим в ходе естественных родов. На то, чтобы подарить миру одиннадцать малышей, у Марии Фенандес ушло всего 37 минут. Мальчики родились здоровыми и весили от 0,5 до полутора килограммов.

Кстати, в 2021-м схожий рекорд установила 37-летняя жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоле. В июне она родила 10 младенцев — семь мальчиком и трех девочек. Отличием от предыдущего случая является то, что она забеременела естественным путем. Женщине сделали кесарево сечение на 29 неделе, чтобы сохранить жизнь всем новорожденным.

Известны и другие случаи. Так, в 1946-м в Бразилии родилось 10 детей у одной матери сразу — восемь девочек и два мальчика. Помимо этого, были известны случаи рождения такого же числа малышей в Китае в 1936-м и в Испании в 1924-м.

Самой многодетной матерью в истории до сих пор остается первая жена русского крестьянина Федора Васильева. Семья проживала в селе Васильевское Шуйского уезда. Мужчина жил с 1707-го по 1782-й год. Имя женщины неизвестно, однако уникальный случай внесен в Книгу рекордов Гиннеса — как максимум детей, рожденных одной женщиной. Между 1725 и 1765 годами мать родила 69 детей за 27 «подходов».

В доме росло очень много внешне одинаковых мальчиков и девочек. У женщины родились 16 двойняшек, семь тройняшек, и четыре раза за одни роды местные повитухи помогали появиться на свет четырем младенцам. Из 69 детей во младенчестве скончались лишь двое — это очень высокий показатель для того времени. От чего умерла мать-героиня –неизвестно. Но после нее у Васильева была еще одна супруга. Во втором браке родилось 18 детей: шесть пар близнецов и две тройни. Всего же у Васильева было 87 детей.

Рекорд по скорости родов был установлен англичанкой Палак Вейс в 2007-м — она родила дочку всего за две минуты.

Самый маленький перерыв между родами принадлежит жительнице Новой Зеландии Джейн Бликли. В сентябре 1999-го у нее появился сыны, а уже в конце марта 2000-го — дочь.

Американка Джой Бакли вошла в историю как мать самого тяжелого новорожденного. В 1879-м врачи приняли младенца весом 10,8 килограмма, при росте 76 сантиметров.

День матери в мире

В 23 странах мира День матери отмечают во второе воскресенье мая — США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии и Канаде и других.

Остальные государства установили собственные даты праздника в зависимости от местных традиций и культуры.

Армения — 7 апреля

Великобритания — первое воскресенье марта

Белоруссия — 14 октября

Греция — 9 мая

Грузия — 3 марта

Египет — 21 марта

Испания — первое воскресенье мая

Казахстан — третье воскресенье сентября

Киргизия — третье воскресенье мая

Португалия — первое воскресенье мая

Франция — последнее воскресенье мая

Филлиппины — 10 мая

Швеция — последнее воскресенье мая.

Чествование матерей имеет многовековую историю. В Великобритании, например, с XVII по XIX век во второе воскресенье Великого поста, отмечали «Материнское воскресенье». По всему королевству чествовали матерей. В США в 1872-м впервые День матери широко поддержала американская пацифистка Хоуф Джулия Уорд. Женщина представляла День матери — как день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Но ее концепция не нашла поддержки ни в самих Соединенных Штатах, ни за их пределами.

Несколькими десятилетиями позже, в 1907-м, Анна Джарвис из Филадельфии начала писать в госучреждения и законодательные органы, а также выдающимся лицам, чтобы один день в году посвятить чествованию матерей. Анна Джарвис хотела так почтить память своей матери. И у нее это получилось куда лучше, чем у Хоуф Джулии Уорд. В 1910-м штат Виргиния первым признал День матери официальным праздником. А спустя еще четыре года действующий тогда президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Примеру Америки последовали еще 23 страны, также начавшие отмечать День матери во второе воскресенье мая. Это Индия, Мексика, Бахрейн, Гонконг, Никарагуа, ОАЭ, Катар, Оман, Аравия, Пакистан, Сингапур, Австралия, Эстония, Украина и другие. В США и Австралии существует традиция в День матери носить на одежде цветок гвоздики. Цветную — если мать еще жива, белую — в память о ней.

В чем отличие Дня матери от Международного женского дня

Многие часто путают традиции празднования 8 марта и Дня матери. В то время как между ними существует весомое отличие.

В отличие от Международного женского дня, в День матери поздравляют не всех женщин и девочек. В этот праздник принято одаривать комплиментами и подарками именно матерей или беременных женщин.

Праздник служит напоминанием о важности укреплять семейные ценности и уважать роль матери в жизни каждого человека. В этот день проводятся торжественные мероприятия, на которых чествуются все российские матери и бабушки. Им принято дарить открытки, цветы и подарки.