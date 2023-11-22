Что скрывают от нас астрономы и астрофизики: вся правда о нашей Вселенной

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 105 0

Темная материя, внеземная жизнь — реальность это или выдумки?

Что скрывают от нас астрономы и астрофизики: вся правда о нашей Вселенной

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Люди обычно смотрят на ночное небо, чтобы полюбоваться звездами и помечтать. Иногда это приводит нас к серьезным вопросам: об устройстве Вселенной, о том, какие тайны она хранит, а также какие чудеса еще предстоит открыть человечеству.

Астрономы и астрофизики посвятили свою жизнь разгадке этих тайн и расширению нашего понимания космоса. Но держится ли что-то в тайне от нас?

В целом, это маловероятно, ведь астрономия и астрофизика — одни из самых прозрачных и открытых наук. Ученые постоянно публикуют значимые итоги своих работ в тематических журналах, их информация общедоступна.

Несмотря на это, масштабы Вселенной на 100%, конечно, не изучены. В результате до сих пор остается множество невыясненных моментов, пишет канал «Тайны Вселенной».

Темная материя

Известно, что темная материя занимает порядка 85% материи во Вселенной, но она еще не обнаружена напрямую. Это объясняется тем, что темная материя не взаимодействует со светом и иными формами электромагнитного излучения, что наделяет ее невидимыми свойствами.

Несмотря на большое количество научных предположений, у нас до сих пор нет окончательного ответа. Но это не говорит о том, что специалисты держат в секрете правду о темной материи. Напротив, они активно изучают это направление.

Концепция космической инфляции

Вторая загадка Вселенной — концепция космической инфляции. Согласно данной теории, Вселенная перенесла этап экспоненциального расширения после Большого взрыва. Хотя существуют явные доказательства в поддержку этой теории, все еще окончательно не доказано, как это случилось и что предшествовало.

Есть ли внеземная жизнь

Вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, все еще остается открытым. Исследования по поиску пригодных для жизни экзопланет, прослушивание сигналов от разумных цивилизаций и изучение наличия микробной жизни в Солнечной системе проводятся на постоянной основе.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит внутри черной дыры.

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