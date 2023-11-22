Как хранить летнюю резину зимой: главные нюансы и лайфхаки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 33 0

Эксперт магазина Соколов: резину следует хранить в прохладном и сухом помещении

Как хранить летнюю резину зимой: главные нюансы и лайфхаки

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Что позволит избежать появления плоскостей и деформаций на шинах?

Чтобы после зимнего периода без лишних затрат «переобуться» на летнюю резину, необходимо грамотно подойти к ее хранению во время холодных месяцев года. О том, как лучше всего это сделать, «Известиям» рассказал эксперт одного из крупных онлайн-гипермаркетов Максим Соколов.

Первое, что необходимо — это убедиться, что резина очищена от загрязнений. Также важно проверить давление, чтобы шины не деформировались — при хранении с дисками его можно снизить до 1,4-1,5 атмосфер.

Хранить летнюю резину эксперт советует в сухом и прохладном месте, куда не будет проникать прямой солнечный свет. На воздухе без защиты от различных погодных явлений резина может «постареть» и потрескаться.

Следует не ставить рядом с шинами масла, растворители и другие химические вещества — они могут повредить структуру резины. А периодически шины нужно переворачивать: так нагрузка на протектор будет распространяться равномерно. Можно приобрести специальные подставки для хранения — это значительно упростит задачу.

«Чтобы сохранить резину в хорошем состоянии, лучше периодически эксплуатировать. Так она остается эластичной и не состарится раньше времени. Вне зависимости от времени хранения перед использованием важно обязательно проверять резину на наличие трещин и других повреждений», — отметил Соколов.

Кроме того, специалист рассказал, что для сохранности летней резины также можно использовать специальные средства от воздействия солнечного света с УФ-фильтрами в составе — это позволит избежать окисления от воздуха и кислорода. Также важно ориентироваться на рекомендации производителя шин.

Ранее 5-tv.ru писал, в каком случае стоит делать дошиповку зимних шин.

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