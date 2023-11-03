Выгода или самообман: в каком случае стоит делать дошиповку зимних шин

Шипованные шины хорошо зарекомендовали себя на российских дорогах. Что делать, когда шипы выпадают — ставить в старые шины новые шипы или не тратить на это деньги, а сразу покупать новую резину.

Треть всех аварий в России происходит из-за изношенной или неправильно подобранной резины. Некоторые автомобилисты скользят по льду, потому что поставили на зиму обычные фрикционные шины — на обледенелых дорогах и в снежной каше такие колеса теряют сцепление с покрытием.

Как решить эту проблему, рассказывает «Самая полезная программа».

Почему шипованная резина быстро изнашивается

Проблему плохого сцепления с дорогой может решить протектор с шипами.

«Шипованная резина актуальна там, где быстро намерзает ледяная кромка. Для того, чтобы машине тронуться, нужно проломить эту кромку шипами. То есть где-то за городом шина с шипами нормально себя показывает», — говорит Павел Никулочкин, автоблогер.

Зимы в России суровые, даже городские дороги часто покрываются ледяной коркой. Поэтому и городские автомобилисты делают выбор в пользу шипов.

«Зимняя резина пластичнее летней. Производители делают ее такой, чтобы материал не замерзал при низких температурах. Но при трении шина нагревается и расширяется. Мало того, что материал изнашивается и «плавает», так еще и вылетают шипы, ” — рассказал автолюбитель.

Испортить шипованную покрышку можно не только во время резких маневров. Многие автомобилисты с приходом тепла не спешат «переобуваться» и до последнего ездят на зимних шинах. В итоге они изнашиваются в несколько раз быстрее.

Штраф за использование шипованной резины летом — 500 рублей, это указано в статье 12.5 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Как только ночные температуры начинают держаться плюсовых значений, то есть +5 достаточно, шипованную резину надо снимать. Резина начинает хуже вести себя на дороге», — отметил эксперт.

Бывали случаи, на резине низкого качества происходила девулканизация, то есть она начинала слоиться, и колесо просто разрывалось.

Когда пора делать дошиповку резины на зиму

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Когда из протектора вылетит больше половины шипов, сцепление с дорогой заметно ухудшится. Будет сложно тронуться на скользком асфальте, а тормозной путь увеличится в два раза. Но если сам материал автомобильной шины еще в хорошем состоянии, ее можно отремонтировать.

Проводить дошиповку оправданно, если на протекторе выпало больше 5% шипов. Высота самого протектора должна быть не менее 7 мм.

«Есть несколько вариантов шиповки резины. Шипы можно купить и сделать шиповку самостоятельно, для этого много станков. Можно шиповать машину в сервисе. А шиповать можно по большому счету любую зимнюю резину», — отмечает автоблогер.

Что выгоднее — дошиповка шин или новая резина

Но будет ли отремонтированное колесо таким же надежным, как новое? Чтобы проверить, можно сравнить две покрышки. Первая только с конвейера, стоит пять тысяч шестьсот рублей.

Вторая шина такого же типа, но уже бывшая в употреблении. За два года использования у нее выпало 43 шипа из 160. В мастерской всего за двадцать минут мастер сделал дошиповку и установил все недостающие шипы.

Ремонт старой покрышки обошелся в 1290 рублей, или по тридцать рублей за один шип. Это в четыре раза выгоднее, чем покупать новую резину. А если предстоит заменить шины на всех четырех колесах, разница составит около 15 тысяч рублей.

Что происходит с дошипованной шиной на морозе

Чтобы проверить надежность дошиповки, было проведено нехитрое тестирование: образцы заморозили с помощью жидкого азота и попытались вытащить из них шипы. Тест имитирует ситуацию, когда зимой колеса еще не прогрелись, а автомобиль уже двинулся с места. Резина в это время неэластичная, как будто дубовая.

«Резину охладили, из нее шипы вообще не вылетали, что вновь установленные, что старые», — подводит итог эксперт.

Результат теста: при минусовой температуре новые заводские шипы и вновь установленные в автосервисе держатся одинаково хорошо.

Выдержит ли дошипованная резина перегрев

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Но что будет, если колесо, наоборот, перегреется? Чтобы проверить это, шины прогреваются газовой горелкой. Конечно, это экстремальная нагрузка. В реальной жизни температура на поверхности шины может подняться до 120 градусов.

Заводские шипы из старой покрышки достать стало просто. Шипы, которые установили во время дошиповки, по размеру больше оригинальных, а потому держатся крепко.

«Можно посмотреть, как выглядит новый шип. <…> Шляпка достаточно большая, поэтому на „бэушную“ резину он становится крепко, держится очень хорошо», — говорит знаток автомобилей.

А новая покрышка разочаровала. Чтобы достать шипы из прогретой резины, особых усилий прикладывать не пришлось.

Результат тестирования: дошипованные шипы не уступают заводским по долговечности, а на прогретой резине держатся даже лучше.

Спасет ли дошиповка старые шины

Эксперт предупреждает — такой способ восстановления прожектора подойдет только для относительно новых покрышек.

Совет: Для дошиповки подходит резина не старше четырех лет.

«Если резина свежая, вопросов нет, можно шиповать, это не проблема. Но если покрышка уже „пожилая“, а возраст резины можно по штампу на ней определить, то игра не стоит свеч. Если резине пять лет, шипы все равно полетят — дошипованные останутся, но начнут выпадать заводские», — подводит итог автолюбитель.

И вот еще одно условие для качественного ремонта: гнезда под шипы не должны быть слишком расшатанными. Иначе даже новые элементы быстро выпадают. А чтобы восстановленное колесо служило как можно дольше, его нужно обкатать. Хотя бы первые 500 километров избегать опасных маневров и держать среднюю скорость на отметке 70 километров в час.