«Чтобы рассудок теряли»: Шабутдинов мог подмешивать таблетки участникам курсов?

Шабутдинова заподозрили в подмешивании таблеток участникам курсов
Фото: Владимир Андреев / ТАСС
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Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов мог подмешивать в кофе «зеленые таблетки» участникам курсов. Об этом рассказала одна из его учениц Наталья Калистратова в беседе с РИА Новости.
«Мы все помним, что кофе был на мероприятиях и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали», — сказала она.
По словам Калистратовой, на встречах с Шабутдиновым ученики делали медитации, слушали музыку, находились в состоянии эйфории. А в ходе следственных действий были обнаружены таблетки, которые теперь находятся на экспертизе.
«Она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли ими, чтобы мы рассудок теряли», — добавила Калистратова.
Кроме того, сегодня Московский городской суд рассматривает жалобу на арест Шабутдинова.
Ранее Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Следствие настаивало на заключении его под стражу из-за наличия гражданства Сент-Люсии, а также действующих виз в США, ОАЭ и Италии. Были опасения, что он сможет сбежать из страны.
У блогера двое несовершеннолетних детей, и он просил суд разрешить ему находиться с семьей во время предварительного следствия. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест.
Аяз Шабутдинов сейчас находится в СИЗО. Он был задержан 3 ноября по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru писал, родители Аяза Шабутдинова обратились за помощью к главе Удмуртии.
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