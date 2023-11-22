«Чтобы рассудок теряли»: Шабутдинов мог подмешивать таблетки участникам курсов?

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Шабутдинова заподозрили в подмешивании таблеток участникам курсов

«Чтобы рассудок теряли»: Шабутдинов мог подмешивать таблетки участникам курсов?

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

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Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов мог подмешивать в кофе «зеленые таблетки» участникам курсов. Об этом рассказала одна из его учениц Наталья Калистратова в беседе с РИА Новости.

«Мы все помним, что кофе был на мероприятиях и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали», — сказала она.

По словам Калистратовой, на встречах с Шабутдиновым ученики делали медитации, слушали музыку, находились в состоянии эйфории. А в ходе следственных действий были обнаружены таблетки, которые теперь находятся на экспертизе.

«Она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли ими, чтобы мы рассудок теряли», — добавила Калистратова.

Кроме того, сегодня Московский городской суд рассматривает жалобу на арест Шабутдинова.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Следствие настаивало на заключении его под стражу из-за наличия гражданства Сент-Люсии, а также действующих виз в США, ОАЭ и Италии. Были опасения, что он сможет сбежать из страны.

У блогера двое несовершеннолетних детей, и он просил суд разрешить ему находиться с семьей во время предварительного следствия. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест.

Аяз Шабутдинов сейчас находится в СИЗО. Он был задержан 3 ноября по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, родители Аяза Шабутдинова обратились за помощью к главе Удмуртии.

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