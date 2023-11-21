Родители Аяза Шабутдинова обратились к главе Удмуртии за помощью

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Блогер стал фигурантом громкого дела о мошенничестве.

Родители Аяза Шабутдинова обратились к главе Удмуртии за помощью

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Родители блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обратились к главе Удмуртии Александру Бречалову с просьбой о помощи. Об этом сообщил адвокат фигуранта Никита Апаликов.

По словам защитника, Шабутдинов многое сделал для развития региона. Сейчас сторона надеется, что власти смогут повлиять на принятие законных и обоснованных действий.

«Часть обучающей программы „Like Центра“ была внедрена в программу для предпринимателей на уровне региона», — пояснил Апаликов в ходе пресс-конференции.

Апаликов подчеркнул, что претензии к Шабутдинову должны регулироваться гражданско-правовым нормами, так как находятся за пределами уголовно-правовых отношений — связаны в образовательной деятельностью.

Адвокат также добавил, что сейчас перед стороной стоит задача добиться освобождения Шабутдинова из-под стражи. Заседание суда по этому вопросу пройдет уже завтра, 22 ноября. Апаликов призвал инстанцию услышать его доводы и принять обоснованное решение.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Следствие настаивало на заключении его под стражу из-за наличия гражданства Сент-Люсии, а также действующих виз в США, ОАЭ и Италию. Были опасения, что он сможет сбежать из страны.

У блогера двое несовершеннолетних детей, и он просил суд разрешить ему находиться с семьей во время предварительного следствия. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест.

Аяз Шабутдинов сейчас находится в СИЗО. Он был задержан 3 ноября по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аяз Шабутдинов хочет написать книгу в СИЗО.

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