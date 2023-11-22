К полету готовы: ВКС России получили партию новейших Су-34
ВКС России получили партию новейших Су-34
Фото, видео: Пресс-служба ПАО "ОАК" / ТАСС; 5-tv.ru
Перед тем, как поступить в войска, они прошли весь комплекс наземных и летных испытаний.
ВКС России получили партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты, которые активно применяются в зоне спецоперации, изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.
Перед тем, как поступить в войска, машины прошли весь комплекс наземных и летных испытаний. Модернизированные Су-34 способны работать с самыми перспективными видами вооружения, что дает им возможность повысить дальность и точность поражения целей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Воздушно-космические сил России получили новые вертолеты, включая самый тяжелый в мире серийный Ми-26Т2В. Он является тяжелой широкофюзеляжной транспортной машиной, его грузоподъемность составляет 20 тонн.
Благодаря интегрированному комплексу бортового радиоэлектронного оборудования вертолетом можно управлять в любое время суток с выполнением автоматического полета по маршруту, а также выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку.
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