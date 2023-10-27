ВКС России получили самый тяжелый в мире серийный вертолет Ми-26ТВ

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Евгения Романова
Евгения Романова 74 0

Авиапарк продолжает пополняться модернизированной техникой. В перечень вошли и другие вертолеты.

ВКС России получили самый тяжелый в мире серийный вертолет Ми-26ТВ

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Воздушно-космические сил России полчили новые вертолеты, включая самый тяжелый в мире серийный Ми-26Т2В. Об этом рассказал начальний армейской авиации Игорь Романов в беседе с газетой «Красна звезда».

«Авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники. И при этом важно поддерживать тесное взаимодействие с организациями и предприятиями промышленности», — сказал он.

От этого контакта, продолжил Романов, зависит качественное сопровождение использования этих вертолетов. В частности, в авиапарк уже поступили и продолжают поставляться Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В. Причем армейская авиация получает технику своевременно.

Ми-26Т2В является тяжелой широкофюзеляжной транспортной машиной, ее грузоподъемность составляет 20 тонн. Благодаря интегрированному комплексу бортового радиоэлектронного оборудования вертолетом можно управлять в любое время суток с выполнением автоматического полета по маршруту, а также выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку.

Первый полет Ми-26Т2В был совершен еще в августе 2018 года. 5-tv.ru показал видео с этим событием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новейшая ракета ЛМУР позволяет поражать цели без входа в зону ПВО.

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