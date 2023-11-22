Звезды, загубившие свою карьеру из-за измен возлюбленным

Карма в действии? Или это просто странное стечение обстоятельств?

Вы верите в судьбу? А в баланс и карму? Есть мнение, что наказание всегда настигает виновника. Впрочем, есть и верные доказательства тому. Еще несколько лет назад мы искренне жалели известных женщин, которые из-за предательства своих мужей едва не оказались на обочине жизни. Сегодня все иначе. Читайте сами.

Райан Филипп — Риз Уизерспун

Когда-то они снялись вместе в фильме «Жестокие игры», полюбили друг друга, создали идеальную семью, родили двоих детей. Они были безумно влюблены — говорят, за первый год совместной жизни Уизерспун и Филипп появились на людях всего три раза и игнорировали любые светские вечеринки. Казалось, эта любовь не кончится никогда.

Потом карьера Риз пошла в гору, а Райан буксовал. Когда она получила «Оскар», он остро переживал свой неуспех. После триумфа Риз становится самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда — она получала по 15 миллионов долларов за роль. Не каждый мужчина сможет соответствовать такой супруге.

5 октября 2007 года, после семи лет брака, они неожиданно развелись. О причинах развода оба предпочитали молчать, но журналисты разнюхали, что Райан изменил Риз, а она не смогла простить. После развода он дал откровенное интервью.

«Я был готов умереть после разрыва с Риз. Мне было абсолютно плевать на себя. Мне хотелось кричать и плакать!» — утверждал Райан.

Риз и сегодня стабильно входит в первый эшелон голливудских звезд: коммерческие ленты с ее участием («Значит, война», «Воды слонам») чередуются с фильмами, номинированными на «Оскар» («Дикая»). Она снова была замужем, родила третьего ребенка. А Райан Филипп после разрыва с ней отличился разве что тем, что три недели встречался с Амандой Сейфрид и оставил свою беременную подругу Алксис Кнапп.

Гэвин Россдейл — Гвен Стефани

Хрестоматийная история про измену мужа с няней в самой циничной форме воплотилась в семье Гвен Стефани. Солистка группы No Doubt, дизайнер и телеведущая Гвен Стефани и понятия не имела, что ее супруг, музыкант Гэвин Россдейл почти все 13 лет их брака изменял ей с няней их детей по имени Минди Менн. Правда вскрылась случайно: Гвен нашла переписку Россдейла с няней на семейном айпаде: любовники договаривались о встрече.

Особенно пикантным моментом стал тот факт, что Гэвин устроил рандеву с няней в день, когда Гвен рожала их третьего ребенка Аполло. И пока Гвен не жалеет о расставании. А Гевин Россдейл последнее время знаменит преимущественно тем, что-то и дело подает иски, пытаясь отсудить себе содержание из 80-миллионного состояния бывшей супруги.

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Руперт Сандерс

Режиссер прославился рекламными роликами и даже получил за свои профессиональные достижения статуэтку на фестивале «Каннские львы». В 2012 году он снял свой первый полнометражный фильм — «Белоснежка и охотник». Главную роль в нем сыграла Кристен Стюарт.

Между режиссером и актрисой завязался бурный роман. Сандерс на тот момент был женат на модели Либерти Росс и воспитывал двоих детей, а Стюарт состояла в отношениях с Робертом Паттинсоном. Парочка почти не скрывала своей страсти, чего не могли не заметить папарацци.

Совместные фото режиссера и актрисы стали сенсацией. Скандал был чудовищным и стоил начинающему кинорежиссеру карьеры. Он развелся с женой на условиях совместной опеки над детьми и финансовой помощи.

Новость об измене, подтвержденная фактами, разрушила многообещающую карьеру Сандерса. И даже публичные извинения не помогли. В 2017 он снял фильм «Призрак в доспехах», в 2021 — «Основание». Однако ожидаемого успеха они не имели.

Вскоре после скандала Кристен и Руперт расстались. Интрижка так и осталась интрижкой и стоила довольно дорого — разрушенная семья и не очень успешная кинокарьера.

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Джесси Джеймс

Он известен как миллионер, телеведущий и создатель компании по производству мотоциклов West Coast Choppers. А еще в 2005 году он стал мужем голливудской актрисы Сандры Баллок. Пара прожила в браке 4 года, и со стороны казалось, что у них все хорошо. Супруги усыновили малыша по имени Луи и казались счастливыми. Но внезапно вскрылась правда о неверности Джеймса.

В 2010 году через несколько недель после церемонии Золотой Глобус», на котором Баллок получила премию за фильм «Невидимая сторона», она узнала об измене мужа. И случай неверности не был единичным.

Сразу несколько женщин одна за другой стали давать откровенные интервью. Актриса была раздавлена этой новостью. Сандра тяжело пережила развод и в изменах мужа винила себя.

Скандал получился грандиозным, и даже спустя несколько лет после разрыва всплывал в прессе. Джесси Джеймс даже публично извинился за ту боль, которую причинил жене и сыну. Но ему это не помогло. Общественность заняла сторону Сандры Баллок.

Новое телевизионное шоу Джесси с треском провалилось, а еще ему пришлось сменить род деятельности. После бизнеса, связанного с мотоциклами, он начал заниматься производством оружия — делом менее публичным.

Мэг Райан

В список изменщиков попала и хрупкая красавица Мег Райан известная по фильмам «Неспящие в Сиэтле», «Когда Гарри встретил Салли», «Город ангелов». Сегодня имя актрисы упоминается редко и не в связи с успешными проектами. Знаменитость больше прославилась неудавшимися пластиками и скандалом с супружеской неверностью.

В конце 80-х Райан познакомилась со своим будущим мужем Деннисом Куэйдом. В 1991 году актеры поженились и у них родился сын Джек. Поклонники были просто влюблены в эту пару, которая казалась эталоном. Тем больнее фанатам было разочаровываться.

В 2000 году появилась информация в измене, виновницей которой стала Мег. Она закрутила роман с коллегой Расселом Кроу, вместе с которым снималась в «Доказательствах жизни». Актриса не давала никаких официальных комментариев, но желтую прессу было уже не остановить.

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Журналисты с удовольствием смаковали пикантную новость, втаптывая репутацию актрисы в грязь. Когда же Райан, наконец, заговорила, то заявила, что в ее семье давно появились проблемы. Они с мужем очень мало времени проводили вместе, а Куэйд сам уже давно перестал быть ей верным.

Но это не помогло. Совместный с Кроу фильм стал провальным и уже скоро актер бросил Мег Райан. Для самой же актрисы скандал стал началом конца ее карьеры. В 2001 году она снялась в фильме «Кейт и Лео». И, похоже, эта роль стала последней известной. Дальше была череда проходных фильмов, которые могут вспомнить только самые преданные фанаты.

Сегодня актриса почти не снимается. В прессе периодически пишут о ее пластических операциях. И судя по тому, что внешность Мег изменилась не в лучшую сторону, хирургические вмешательства нельзя назвать удачными.