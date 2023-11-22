Корреспондент Максудов получил ранения при атаке ВСУ в Запорожской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Украинские нацисты атаковали группу российских журналистов с помощью беспилотников.

Корреспондент Максудов получил ранения при атаке ВСУ в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Тема:
Спецоперация

Корреспондент федерального телеканала Борис Максудов получил осколочные ранения в результате нападения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что киевский режим атаковал группу журналистов с помощью беспилотного летательного аппарата с осколочным боеприпасом. Корреспонденты занимались съемками материала об обстрелах жилых районов Запорожской области.

«Получил осколочные ранения корреспондент Борис Максудов», — говорится в сообщении министерства.

Максудов был экстренно госпитализирован. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что раненых в Донецке военкоров «Известий» Алексея Полторанина и Евгения Быковского выписали из больницы.

Тема:
Спецоперация
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