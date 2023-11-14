Раненных в Донецке журналистов «Известий» выписали из больницы

Раненых в Донецке военкоров «Известий» выписали из столичной больницы. Алексея Полторанина и Евгения Быковского в эти минуты встречают наши коллеги — и первым делом корреспонденты сказали «спасибо» медикам.

«За две недели благодаря донецким врачам мы, более-менее, в хорошем состоянии. Месяц — и уже на работу», — говорят они.

Военкоры серьезно пострадали во время одного из самых жестоких обстрелов Донецка. Киевские боевики нанесли массированный удар в ночь на 31 октября.

После атаки вспыхнули цистерны с топливом, и дома мирных жителей. Одними из первых на место обстрела приехали корреспонденты «Известий».

И в этот момент боевики ударили снова. В результате атаки украинских националистов погибли два человека, один из которых — сотрудник МЧС, и пострадали, помимо корреспондентов, еще девять мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Куйбышевского района Донецка, где нет никаких военных объектов, только жилые дома. Снаряд разорвался рядом с местом, где стояли женщины. У пострадавших — ранения разной степени тяжести. Всего украинские боевики за сутки девять раз обстреляли город из натовского оружия.